В Харькове и Житомире сообщили о серии взрывов

18 октября 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

В Харькове сообщили о взрывах, как и в Житомире Фото: Личная страница itsector.kh в Facebook новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщает глава Харькова Игорь Терехов. Также об ударах в Житомире сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. <…> Под ударом <…> район одного из промышленных предприятий города», — говорится в сообщении в telegram-канале Терехова. Харьковский метрополитен предупредил об остановке движения поездов. «В Житомире предварительно отмечено 2 прилета в объект энергообеспечения», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщает глава Харькова Игорь Терехов. Также об ударах в Житомире сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. <…> Под ударом <…> район одного из промышленных предприятий города», — говорится в сообщении в telegram-канале Терехова. Харьковский метрополитен предупредил об остановке движения поездов. «В Житомире предварительно отмечено 2 прилета в объект энергообеспечения», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.