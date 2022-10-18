В Харькове и Житомире сообщили о серии взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Харьков раскрасили памятник воину освободителю, памятник воину освободителю харьков
В Харькове сообщили о взрывах, как и в Житомире Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщает глава Харькова Игорь Терехов. Также об ударах в Житомире сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. <…> Под ударом <…> район одного из промышленных предприятий города», — говорится в сообщении в telegram-канале Терехова. Харьковский метрополитен предупредил об остановке движения поездов.

«В Житомире предварительно отмечено 2 прилета в объект энергообеспечения», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщает глава Харькова Игорь Терехов. Также об ударах в Житомире сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. <…> Под ударом <…> район одного из промышленных предприятий города», — говорится в сообщении в telegram-канале Терехова. Харьковский метрополитен предупредил об остановке движения поездов. «В Житомире предварительно отмечено 2 прилета в объект энергообеспечения», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...