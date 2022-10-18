В Харькове и Житомире сообщили о серии взрывов

В Харькове сообщили о взрывах, как и в Житомире
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщает глава Харькова Игорь Терехов. Также об ударах в Житомире сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. <…> Под ударом <…> район одного из промышленных предприятий города», — говорится в сообщении в telegram-канале Терехова. Харьковский метрополитен предупредил об остановке движения поездов.
«В Житомире предварительно отмечено 2 прилета в объект энергообеспечения», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер