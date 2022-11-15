Кремль: резолюция о репарациях с России — «грабеж российских резервов»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков отметил незаконность блокировки российских резервов Фото:
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Резолюция о репарациях с России, принятая ООН, — «грабеж российских резервов». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, организаторы этого процесса [о репарациях с России] пытаются совершить грабеж наших резервов, которые были незаконным образом заблокированы. [Происходит] формализация этого грабежа с использованием площадки ООН», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что Россия выступает против этого решения, а само оно «не является юридически обязывающим».

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Резолюция о репарациях с России, принятая ООН, — «грабеж российских резервов». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Естественно, организаторы этого процесса [о репарациях с России] пытаются совершить грабеж наших резервов, которые были незаконным образом заблокированы. [Происходит] формализация этого грабежа с использованием площадки ООН», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что Россия выступает против этого решения, а само оно «не является юридически обязывающим».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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