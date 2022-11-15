В Кремле ответили, жалеет ли Путин об отказе ехать на G20

Путин не сожалеет о том, что он не приехал на G20, сообщает Песков
новость из сюжетаСаммит G20 в Индонезии
Участники съезда G20, канцлер Германии Олаф Шольц и другие, сожалеют что президент России Владимир Путин не посетил саммит. Однако сам российский лидер не сожалеет о своем решении. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
«„Большая двадцатка“ и канцлер Германии Олаф Шольц и другие сожалеют, что президент России не посетил саммит. Президент РФ не сожалеет об этом. Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел (Сергеем Лавровым). Голос России слышат. Россия присутствует на должном уровне», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
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