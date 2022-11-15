15 ноября 2022

Трое екатеринбуржцев предстанут перед судом за расправу над невиновным незнакомцем

© Служба новостей «URA.RU»
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В случае, если вина екатеринбуржцев будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы Фото:

Троим екатеринбуржцам грозит колония за самосуд над невиновным незнакомцем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правоохранителей, вечером 21 мая трое молодых людей выпивали в районе улицы Мира в Екатеринбурге. Знакомая рассказала им, что якобы поссорилась с мужчиной. Это оказалось ложью, но трое мужчин нашли жертву и напали на него около школы. По данным прокуратуры, его ударили десятки раз по голове и жизненно-важным органам. Несмотря на попытки убежать, екатеринбуржец не смог спастись от напавших и погиб на месте конфликта.

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Троим екатеринбуржцам грозит колония за самосуд над невиновным незнакомцем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным правоохранителей, вечером 21 мая трое молодых людей выпивали в районе улицы Мира в Екатеринбурге. Знакомая рассказала им, что якобы поссорилась с мужчиной. Это оказалось ложью, но трое мужчин нашли жертву и напали на него около школы. По данным прокуратуры, его ударили десятки раз по голове и жизненно-важным органам. Несмотря на попытки убежать, екатеринбуржец не смог спастись от напавших и погиб на месте конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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