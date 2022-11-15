Трое екатеринбуржцев предстанут перед судом за расправу над невиновным незнакомцем

16 ноября 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

В случае, если вина екатеринбуржцев будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Троим екатеринбуржцам грозит колония за самосуд над невиновным незнакомцем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным правоохранителей, вечером 21 мая трое молодых людей выпивали в районе улицы Мира в Екатеринбурге. Знакомая рассказала им, что якобы поссорилась с мужчиной. Это оказалось ложью, но трое мужчин нашли жертву и напали на него около школы. По данным прокуратуры, его ударили десятки раз по голове и жизненно-важным органам. Несмотря на попытки убежать, екатеринбуржец не смог спастись от напавших и погиб на месте конфликта.

Троим екатеринбуржцам грозит колония за самосуд над невиновным незнакомцем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным правоохранителей, вечером 21 мая трое молодых людей выпивали в районе улицы Мира в Екатеринбурге. Знакомая рассказала им, что якобы поссорилась с мужчиной. Это оказалось ложью, но трое мужчин нашли жертву и напали на него около школы. По данным прокуратуры, его ударили десятки раз по голове и жизненно-важным органам. Несмотря на попытки убежать, екатеринбуржец не смог спастись от напавших и погиб на месте конфликта.