В Тюмени уволят полицейского, устроившего пьяное ДТП

Сотрудник полиции, ставший виновником ДТП, в котором пострадали пять человек, будет уволен из УМВД. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. По данным источника агентства, мужчина сел за руль в состоянии опьянения.
«По данному факту проводится служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Речь идет о ДТП, случившемся 13 ноября в Тюмени. На Старотобольском тракте иномарка въехала в грузовик, за рулем легковой машины находился сотрудник полиции. В аварии пострадал как он сам, так и его пассажирки, четыре девушки от 18 до 20 лет.
По данным источника URA.RU в силовых структурах за руль полицейский сел нетрезвым. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.
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