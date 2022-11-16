В Тюмени уволят полицейского, устроившего пьяное ДТП

17 ноября 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Сотрудник потеряет работу сразу после того, как выпишется из больницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудник полиции, ставший виновником ДТП, в котором пострадали пять человек, будет уволен из УМВД. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. По данным источника агентства, мужчина сел за руль в состоянии опьянения. «По данному факту проводится служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Речь идет о ДТП, случившемся 13 ноября в Тюмени. На Старотобольском тракте иномарка въехала в грузовик, за рулем легковой машины находился сотрудник полиции. В аварии пострадал как он сам, так и его пассажирки, четыре девушки от 18 до 20 лет. По данным источника URA.RU в силовых структурах за руль полицейский сел нетрезвым. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.

Сотрудник полиции, ставший виновником ДТП, в котором пострадали пять человек, будет уволен из УМВД. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. По данным источника агентства, мужчина сел за руль в состоянии опьянения. «По данному факту проводится служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Речь идет о ДТП, случившемся 13 ноября в Тюмени. На Старотобольском тракте иномарка въехала в грузовик, за рулем легковой машины находился сотрудник полиции. В аварии пострадал как он сам, так и его пассажирки, четыре девушки от 18 до 20 лет. По данным источника URA.RU в силовых структурах за руль полицейский сел нетрезвым. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.