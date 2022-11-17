Суд обязал Финляндию выплатить «Газпрому» 300 млн евро за поставки газа

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Финляндия выплатит «Газпрому» все долги Фото:
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Финская компания «Газум» обязана выплатить «Газпром экспорту» более 300 миллионов евро. Эта сумма — долги за поставки газа, штраф за неисполнение обязательства и проценты за просрочку оплаты. Соответствующее решение вынес Арбитраж в Стокгольме, сообщает ООО «Газпром экспорт».

«Арбитражный трибунал … обязал „Газум“ выплатить „Газпром экспорту“ задолженность в размере более 300 миллионов евро», — говорится в telegram-канале «Газпрома».

Также трибунал признал переход на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. «Таким образом, трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа [Финляндии]», — отметили в «Газпроме».

«Газпром экспорт» приостановил поставки газа по контракту с Gasum в мае нынешнего года. Причина — Финляндия отказалась платить за газ в рублях и не предоставила платеж за апрель.

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Финская компания «Газум» обязана выплатить «Газпром экспорту» более 300 миллионов евро. Эта сумма — долги за поставки газа, штраф за неисполнение обязательства и проценты за просрочку оплаты. Соответствующее решение вынес Арбитраж в Стокгольме, сообщает ООО «Газпром экспорт». «Арбитражный трибунал … обязал „Газум“ выплатить „Газпром экспорту“ задолженность в размере более 300 миллионов евро», — говорится в telegram-канале «Газпрома». Также трибунал признал переход на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. «Таким образом, трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа [Финляндии]», — отметили в «Газпроме». «Газпром экспорт» приостановил поставки газа по контракту с Gasum в мае нынешнего года. Причина — Финляндия отказалась платить за газ в рублях и не предоставила платеж за апрель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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