Суд обязал Финляндию выплатить «Газпрому» 300 млн евро за поставки газа

Финская компания «Газум» обязана выплатить «Газпром экспорту» более 300 миллионов евро. Эта сумма — долги за поставки газа, штраф за неисполнение обязательства и проценты за просрочку оплаты. Соответствующее решение вынес Арбитраж в Стокгольме, сообщает ООО «Газпром экспорт».
«Арбитражный трибунал … обязал „Газум“ выплатить „Газпром экспорту“ задолженность в размере более 300 миллионов евро», — говорится в telegram-канале «Газпрома».
Также трибунал признал переход на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. «Таким образом, трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа [Финляндии]», — отметили в «Газпроме».
«Газпром экспорт» приостановил поставки газа по контракту с Gasum в мае нынешнего года. Причина — Финляндия отказалась платить за газ в рублях и не предоставила платеж за апрель.
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