Суд в Гааге признал виновными в уничтожении MH17 Гиркина, Дубинского и Харченко

Четвертый фигурант оправдан
новость из сюжетаАвиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
Суд в Гааге признал виновными в уничтожении самолета MH17 трех фигурантов: Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Четвертый фигурант, Олег Пулатов, оправдан, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Трансляция велась на сайте суда.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев и Россию. В свою очередь, МИД РФ неоднократно заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны, а расследование ведется предвзято и однобоко.
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