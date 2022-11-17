Суд в Гааге признал виновными в уничтожении MH17 Гиркина, Дубинского и Харченко

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Четвертый фигурант оправдан Фото:
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Суд в Гааге признал виновными в уничтожении самолета MH17 трех фигурантов: Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Четвертый фигурант, Олег Пулатов, оправдан, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Трансляция велась на сайте суда.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев и Россию. В свою очередь, МИД РФ неоднократно заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны, а расследование ведется предвзято и однобоко.

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Суд в Гааге признал виновными в уничтожении самолета MH17 трех фигурантов: Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Четвертый фигурант, Олег Пулатов, оправдан, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Трансляция велась на сайте суда. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев и Россию. В свою очередь, МИД РФ неоднократно заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны, а расследование ведется предвзято и однобоко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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