Суд в Гааге признал виновными в уничтожении MH17 Гиркина, Дубинского и Харченко

17 ноября 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Четвертый фигурант оправдан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Суд в Гааге признал виновными в уничтожении самолета MH17 трех фигурантов: Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Четвертый фигурант, Олег Пулатов, оправдан, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Трансляция велась на сайте суда. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев и Россию. В свою очередь, МИД РФ неоднократно заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны, а расследование ведется предвзято и однобоко.

Суд в Гааге признал виновными в уничтожении самолета MH17 трех фигурантов: Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Четвертый фигурант, Олег Пулатов, оправдан, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Трансляция велась на сайте суда. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев и Россию. В свою очередь, МИД РФ неоднократно заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны, а расследование ведется предвзято и однобоко.