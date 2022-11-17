В Одесской области подорвали железнодорожные пути

18 ноября 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

На перегоне Березовка—Рауховка под Одессой подорвали железнодорожные пути (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Одесской области остановился поезд из-за подрыва железнодорожных путей. Об этом сообщают экстренные службы региона. «По информации диспетчера, на перегоне Березовка—Рауховка в результате подрыва были уничтожены железнодорожные пути», — говорится в сообщении, которое распространяют украинские СМИ. Уточняется, что за 200 метров до разрушенных путей остановился поезд, применив экстренное торможение. Подвижный состав и машинист не пострадали.

В Одесской области остановился поезд из-за подрыва железнодорожных путей. Об этом сообщают экстренные службы региона. «По информации диспетчера, на перегоне Березовка—Рауховка в результате подрыва были уничтожены железнодорожные пути», — говорится в сообщении, которое распространяют украинские СМИ. Уточняется, что за 200 метров до разрушенных путей остановился поезд, применив экстренное торможение. Подвижный состав и машинист не пострадали.