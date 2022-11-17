17 ноября 2022

В Одесской области подорвали железнодорожные пути

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Курган, рельсы, жд, железная дорога
На перегоне Березовка—Рауховка под Одессой подорвали железнодорожные пути (архивное фото) Фото:

В Одесской области остановился поезд из-за подрыва железнодорожных путей. Об этом сообщают экстренные службы региона.

«По информации диспетчера, на перегоне Березовка—Рауховка в результате подрыва были уничтожены железнодорожные пути», — говорится в сообщении, которое распространяют украинские СМИ. Уточняется, что за 200 метров до разрушенных путей остановился поезд, применив экстренное торможение. Подвижный состав и машинист не пострадали.

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В Одесской области остановился поезд из-за подрыва железнодорожных путей. Об этом сообщают экстренные службы региона. «По информации диспетчера, на перегоне Березовка—Рауховка в результате подрыва были уничтожены железнодорожные пути», — говорится в сообщении, которое распространяют украинские СМИ. Уточняется, что за 200 метров до разрушенных путей остановился поезд, применив экстренное торможение. Подвижный состав и машинист не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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