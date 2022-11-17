В Одесской области подорвали железнодорожные пути

На перегоне Березовка—Рауховка под Одессой подорвали железнодорожные пути (архивное фото)
В Одесской области остановился поезд из-за подрыва железнодорожных путей. Об этом сообщают экстренные службы региона.
«По информации диспетчера, на перегоне Березовка—Рауховка в результате подрыва были уничтожены железнодорожные пути», — говорится в сообщении, которое распространяют украинские СМИ. Уточняется, что за 200 метров до разрушенных путей остановился поезд, применив экстренное торможение. Подвижный состав и машинист не пострадали.
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