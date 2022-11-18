Кремль раскритиковал приговор Гааги по крушению малайзийского Boeing

18 ноября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Отстранение России от расследования не способствовало его объективности, считает Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Расследование крушения малайзийского Boeing 777 было необъективным, поскольку российская сторона не была допущена к нему. Таким мнение поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что решение, которое вынес суд Гааги Игорю Стрелкову (Гиркину) и другим фигурантам дела, необходимо глубоко проанализировать. «Мы по-прежнему сожалеем, что Россия не была допущена к тому следствию, расследованию, которое проводилось. Мы убеждены, что отстранение от этого процесса российской стороны не способствовало объективности этого расследования. Что касается судебного решения, необходим глубокий анализ его», — заявил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее суд в Гааге вынес приговор Стрелкову, а также россиянину Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко по делу об уничтожении Boeing 777. Их признали виновными и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Он потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту — 298 человек — погибли. В Киеве обвинили в крушении донбасских ополченцев и Россию.

Расследование крушения малайзийского Boeing 777 было необъективным, поскольку российская сторона не была допущена к нему. Таким мнение поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что решение, которое вынес суд Гааги Игорю Стрелкову (Гиркину) и другим фигурантам дела, необходимо глубоко проанализировать. «Мы по-прежнему сожалеем, что Россия не была допущена к тому следствию, расследованию, которое проводилось. Мы убеждены, что отстранение от этого процесса российской стороны не способствовало объективности этого расследования. Что касается судебного решения, необходим глубокий анализ его», — заявил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее суд в Гааге вынес приговор Стрелкову, а также россиянину Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко по делу об уничтожении Boeing 777. Их признали виновными и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Он потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту — 298 человек — погибли. В Киеве обвинили в крушении донбасских ополченцев и Россию.