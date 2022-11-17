Силовики закупили новую технику в фирме пермского миллиардера

Пермская компания «Сатурн-Р-Авто» выиграла конкурс на поставку автомобилей в структуру МВД

Силовое ведомство закупило 19 новых служебных автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермское предприятие ООО «Сатурн-Р-Авто», совладельцем которого является миллиардер Александр Репин, стало победителем торгов на закупку автомобилей в силовую структуру. Новую технику закупили в ФКУ «Уральское управление материально-технического снабжения» МВД РФ. По данным сервиса СБИС, ведомство получит 19 легковых машин для служебных нужд.

«Описание объекта закупки: автомобиль легковой, 19 штук. Тип — универсал, количество посадочных мест — 5 штук. Итоговая цена контракта — 18,9 млн рублей. Аукцион завершен», — сообщается в СБИС.

По данным СБИС, ранее «Сатурн-Р-Авто» также выиграло конкурсы на поставку двух служебных автомобилей марки Reno Logan для нужд пермского филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии. Аукционы были признаны состоявшимися в июле и октябре 2022 года.

ООО «Сатурн-Р-Авто» состоит из 15 дилерских центров по продаже новых и подержанных автомобилей марок Renault, Kia, Nissan, Jaguar Land Rover, а также машин российских производителей. Основным учредителем предприятия является пермский предприниматель Александр Репин, владелец более 40 компаний с оборотом около 35 млрд рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский миллиардер Александр Репин выделил крупную сумму денег в фонд помощи «Добровольцы Донбасса». На полученные средства были закуплены внедорожники для участников спецоперации.