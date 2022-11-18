В Сахалине обрушилась пятиэтажка из-за взрыва газа 19 ноября 2022 в 07:47 Размер текста - 17 + К месту происшествия летит самолет МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сахалине произошло обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва бытового газа в подъезде. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем telegram-канале. «В Тымовском в доме по адресу Библиотечная, 6а в угловом подъезде произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь», — сказал он. Лимаренко отметил, что будет оказана пострадавшим вся необходимая помощь. К месту завалов вылетел вертолет МЧС. В Сахалине произошло обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва бытового газа в подъезде. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем telegram-канале. «В Тымовском в доме по адресу Библиотечная, 6а в угловом подъезде произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь», — сказал он. Лимаренко отметил, что будет оказана пострадавшим вся необходимая помощь. К месту завалов вылетел вертолет МЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям