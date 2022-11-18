18 ноября 2022

В Сахалине обрушилась пятиэтажка из-за взрыва газа

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Пожар в здании Центрального Научно-исследовательского института металлургии и материалов (НИИ ЦНИИМ). Екатеринбург, огонь, тушение пожара, последствия пожара, мчс россии
К месту происшествия летит самолет МЧС Фото:

В Сахалине произошло обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва бытового газа в подъезде. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем telegram-канале.

«В Тымовском в доме по адресу Библиотечная, 6а в угловом подъезде произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь», — сказал он. Лимаренко отметил, что будет оказана пострадавшим вся необходимая помощь. К месту завалов вылетел вертолет МЧС.

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В Сахалине произошло обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва бытового газа в подъезде. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем telegram-канале. «В Тымовском в доме по адресу Библиотечная, 6а в угловом подъезде произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь», — сказал он. Лимаренко отметил, что будет оказана пострадавшим вся необходимая помощь. К месту завалов вылетел вертолет МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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