МИД РФ ответил Польше на отказ пустить Лаврова на заседание ОБСЕ

В МИД РФ назвали решение Польши не пустить Лаврова на саммит ОБСЕ беспрецедентным и провокационным
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Сергея Лаврова не пустили в Польшу на саммит ОБСЕ Фото:

Решение Польши не допустить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь — беспрецедентно и провокационно. С таким заявлением выступили в МИД России.

«Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать Лаврову в участии в заседании беспрецедентно и провокационно. Оно несовместимо со статусом председателя Организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства», — говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале МИД.

Польшей нарушены основные правила процедур ОБСЕ. Варшава занимается разрушением ОБСЕ вместо ее укрепления, считают в российском МИД.

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Решение Польши не допустить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь — беспрецедентно и провокационно. С таким заявлением выступили в МИД России. «Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать Лаврову в участии в заседании беспрецедентно и провокационно. Оно несовместимо со статусом председателя Организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства», — говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале МИД. Польшей нарушены основные правила процедур ОБСЕ. Варшава занимается разрушением ОБСЕ вместо ее укрепления, считают в российском МИД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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