Диетолог назвала необычный способ избежать набора лишнего веса

Диетолог Соломатина: обмануть голод помогут овощи

20 ноября 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Овощи создадут наполненность желудка, считает Соломатина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во избежание набора лишнего веса можно «обмануть» голод. Достаточно питаться низкокалорийными, но объемными продуктами, например, овощами. Об этом заявила кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина. «Чтобы переедания не происходило, голод нужно обманывать», — заявила Соломатина радио Sputnik. Она отметила, что мозг не сразу осознает, что организм насытился. Чувство сытости приходит лишь через 20 минут после употребления пищи, поэтому необходимо «обмануть» чувство голода во избежание переедания. По словам диетолога лучше всего есть низкокалорийные продукты, к примеру, овощи. «Лучше всего это [обмануть голод] делать с помощью низкокалорийных, но объемных продуктов, которые смогут наполнить желудок. В этом плане отлично подойдут овощи», — сказала эксперт. Специалист утверждает, что такие продукты наполнят желудок, из-за чего организм перестанет вырабатывать грелин, то есть «гормон голода». «Овощи перед основным приемом пищи дадут возможность потом не съесть большую порцию чего-то калорийного», — заключила Соломатина. Ранее кандидат медицинских наук Светлана Савченко заявила об отрицательном влиянии на организм гречневой крупы. Об этом сообщает Sport24 .

Во избежание набора лишнего веса можно «обмануть» голод. Достаточно питаться низкокалорийными, но объемными продуктами, например, овощами. Об этом заявила кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина. «Чтобы переедания не происходило, голод нужно обманывать», — заявила Соломатина радио Sputnik. Она отметила, что мозг не сразу осознает, что организм насытился. Чувство сытости приходит лишь через 20 минут после употребления пищи, поэтому необходимо «обмануть» чувство голода во избежание переедания. По словам диетолога лучше всего есть низкокалорийные продукты, к примеру, овощи. «Лучше всего это [обмануть голод] делать с помощью низкокалорийных, но объемных продуктов, которые смогут наполнить желудок. В этом плане отлично подойдут овощи», — сказала эксперт. Специалист утверждает, что такие продукты наполнят желудок, из-за чего организм перестанет вырабатывать грелин, то есть «гормон голода». «Овощи перед основным приемом пищи дадут возможность потом не съесть большую порцию чего-то калорийного», — заключила Соломатина. Ранее кандидат медицинских наук Светлана Савченко заявила об отрицательном влиянии на организм гречневой крупы. Об этом сообщает Sport24.