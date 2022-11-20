Варламов раскритиковал жителей Сургута из-за жалоб на цирк с Хагги Вагги

21 ноября 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Блогер раскритиковал сургутян из-за жалоб на цирк с Хагги Вагги, и посоветовал обратить внимание на город Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогер Илья Варламов раскритиковал жителей Сургута (ХМАО), которые пожаловались в прокуратуру из-за выступления цирка. В его программе значился номер с Хагги Вагги и Кисси Мисси, персонажами хоррор-игры Poppy Playtime. Свое мнение блогер выразил в новом выпуске на youtube-канале. «Жители Сургута пусть лучше посмотрят на свой город: на депрессивные разбитые дворы, на весеннюю грязь, и на поросячьи заборчики, которыми все обнесено. Это, мне кажется, реально влияет на детскую психику, а не Хагги Вагги», — заявил Варламов. Обращение сургутян перенаправили в Роспотребнадзор. Ведомство проведет экспертизу. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) недовольные жители готовят акцию протеста из-за выступления в городе цирка, в программе которого анонсировали номер с Хагги Вагги и Кисси Мисси. Инициаторы планируют выйти к мэрии на одиночные пикеты.

Блогер Илья Варламов раскритиковал жителей Сургута (ХМАО), которые пожаловались в прокуратуру из-за выступления цирка. В его программе значился номер с Хагги Вагги и Кисси Мисси, персонажами хоррор-игры Poppy Playtime. Свое мнение блогер выразил в новом выпуске на youtube-канале. «Жители Сургута пусть лучше посмотрят на свой город: на депрессивные разбитые дворы, на весеннюю грязь, и на поросячьи заборчики, которыми все обнесено. Это, мне кажется, реально влияет на детскую психику, а не Хагги Вагги», — заявил Варламов. Обращение сургутян перенаправили в Роспотребнадзор. Ведомство проведет экспертизу. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) недовольные жители готовят акцию протеста из-за выступления в городе цирка, в программе которого анонсировали номер с Хагги Вагги и Кисси Мисси. Инициаторы планируют выйти к мэрии на одиночные пикеты.