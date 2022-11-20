20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Варламов раскритиковал жителей Сургута из-за жалоб на цирк с Хагги Вагги

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, хаги-ваги
Блогер раскритиковал сургутян из-за жалоб на цирк с Хагги Вагги, и посоветовал обратить внимание на город Фото:

Блогер Илья Варламов раскритиковал жителей Сургута (ХМАО), которые пожаловались в прокуратуру из-за выступления цирка. В его программе значился номер с Хагги Вагги и Кисси Мисси, персонажами хоррор-игры Poppy Playtime. Свое мнение блогер выразил в новом выпуске на youtube-канале.

«Жители Сургута пусть лучше посмотрят на свой город: на депрессивные разбитые дворы, на весеннюю грязь, и на поросячьи заборчики, которыми все обнесено. Это, мне кажется, реально влияет на детскую психику, а не Хагги Вагги», — заявил Варламов.

Обращение сургутян перенаправили в Роспотребнадзор. Ведомство проведет экспертизу.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) недовольные жители готовят акцию протеста из-за выступления в городе цирка, в программе которого анонсировали номер с Хагги Вагги и Кисси Мисси. Инициаторы планируют выйти к мэрии на одиночные пикеты.

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Блогер Илья Варламов раскритиковал жителей Сургута (ХМАО), которые пожаловались в прокуратуру из-за выступления цирка. В его программе значился номер с Хагги Вагги и Кисси Мисси, персонажами хоррор-игры Poppy Playtime. Свое мнение блогер выразил в новом выпуске на youtube-канале. «Жители Сургута пусть лучше посмотрят на свой город: на депрессивные разбитые дворы, на весеннюю грязь, и на поросячьи заборчики, которыми все обнесено. Это, мне кажется, реально влияет на детскую психику, а не Хагги Вагги», — заявил Варламов. Обращение сургутян перенаправили в Роспотребнадзор. Ведомство проведет экспертизу. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) недовольные жители готовят акцию протеста из-за выступления в городе цирка, в программе которого анонсировали номер с Хагги Вагги и Кисси Мисси. Инициаторы планируют выйти к мэрии на одиночные пикеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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