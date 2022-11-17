В Нижневартовске готовят пикеты против цирка с Хагги Вагги. Инсайд

18 ноября 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Недовольные нижневартовцы хотят устроить пикеты Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) недовольные жители готовят акцию протеста из-за выступления в городе цирка «Барнео», в программе которого анонсировали номер с игрушечными монстрами Хагги Вагги и Кисси Мисси, персонажами хоррор-игры Poppy Playtime. Инсайдер сообщил URA.RU что инициаторы планируют выйти к мэрии на одиночные пикеты. «Инициативная группа хочет выйти с пикетами под окна администрации города. Говорят, что шапито с такими персонажами оказывает дурное влияние на психику наших детей», — уточняет инсайдер. По данным собеседника URA.RU, нижневартовцы собирались выйти на митинг против Хагги Вагги, но из-за сжатых сроков «решили ограничиться одиночными пикетами». Журналист агентства отправил запрос в мэрию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответа не получил. Цирк «Барнео» планирует выступить в Нижневартовске 24 ноября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила администратор цирка в телефонном разговоре. «Мы не планируем снимать с программы номер с Хагги Вагги и Кисси Мисси в Нижневартовске. В Сургуте заявка об отмене этого номера рассматривается», — добавила администратор. Ранее URA.RU писало о серии пикетов из-за срыва строительства школы в Нижневартовске. Ее анонсировали местные коммунисты.

В Нижневартовске (ХМАО) недовольные жители готовят акцию протеста из-за выступления в городе цирка «Барнео», в программе которого анонсировали номер с игрушечными монстрами Хагги Вагги и Кисси Мисси, персонажами хоррор-игры Poppy Playtime. Инсайдер сообщил URA.RU что инициаторы планируют выйти к мэрии на одиночные пикеты. «Инициативная группа хочет выйти с пикетами под окна администрации города. Говорят, что шапито с такими персонажами оказывает дурное влияние на психику наших детей», — уточняет инсайдер. По данным собеседника URA.RU, нижневартовцы собирались выйти на митинг против Хагги Вагги, но из-за сжатых сроков «решили ограничиться одиночными пикетами». Журналист агентства отправил запрос в мэрию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответа не получил. Цирк «Барнео» планирует выступить в Нижневартовске 24 ноября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила администратор цирка в телефонном разговоре. «Мы не планируем снимать с программы номер с Хагги Вагги и Кисси Мисси в Нижневартовске. В Сургуте заявка об отмене этого номера рассматривается», — добавила администратор. Ранее URA.RU писало о серии пикетов из-за срыва строительства школы в Нижневартовске. Ее анонсировали местные коммунисты.