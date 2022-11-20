В США призвали выдвинуть Украине ультиматум

Киев должен участвовать в мирных переговорах, чтобы США продолжили оказывать помощь, заявил Флейтц
Украина должна принять участие в мирных переговорах, чтобы США продолжили оказывать ей помощь. Об этом заявил вице-председатель Центра американской безопасности America First Policy Institute Фред Флейтц.
«Соединенные Штаты должны продолжать помогать Украине в ее борьбе с Россией. Но взамен мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах», — передает слова вице-председателя Newsmax.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Запад постоянно подталкивает Украину к переговорам и капитуляции. Об этом писало издание Le Figaro.
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