20 ноября 2022

В США призвали выдвинуть Украине ультиматум

Вице-председатель Флейтц: США продолжат помогать Украине, если она пойдет на мирные переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Киев должен участвовать в мирных переговорах, чтобы США продолжили оказывать помощь, заявил Флейтц Фото:

Украина должна принять участие в мирных переговорах, чтобы США продолжили оказывать ей помощь. Об этом заявил вице-председатель Центра американской безопасности America First Policy Institute Фред Флейтц.

«Соединенные Штаты должны продолжать помогать Украине в ее борьбе с Россией. Но взамен мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах», — передает слова вице-председателя Newsmax.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Запад постоянно подталкивает Украину к переговорам и капитуляции. Об этом писало издание Le Figaro.

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Украина должна принять участие в мирных переговорах, чтобы США продолжили оказывать ей помощь. Об этом заявил вице-председатель Центра американской безопасности America First Policy Institute Фред Флейтц. «Соединенные Штаты должны продолжать помогать Украине в ее борьбе с Россией. Но взамен мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах», — передает слова вице-председателя Newsmax. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Запад постоянно подталкивает Украину к переговорам и капитуляции. Об этом писало издание Le Figaro.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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