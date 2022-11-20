В офисе Зеленского ответили на предложение Запада начать переговоры с Россией

Подоляк заявил, что призывы Запада к переговорам с РФ звучат странно
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Подоляк считает, что переговоры приведут к капитуляции Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Попытки Запада подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой являются странными. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, такие действия приведут к капитуляции Украины.

«Когда у тебя есть инициатива на поле боя, немного странно получать такие предложения», — пояснил Михаил Подоляк. Его слова передает французская Le Figaro. По словам Подоляка, Украину таким образом подталкивают к капитуляции.

После начала спецоперации правительство РФ неоднократно заявляло о готовности к переговорам с Украиной. Однако Зеленский заявил, что не намерен решать вопросы дипломатическим путем с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил о том, что настало время для переговоров Киева и Москвы. Глава Украины однако считает, что РФ не нуждается в переговорах и российской стороне нужна лишь передышка в этом конфликте.

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Попытки Запада подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой являются странными. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, такие действия приведут к капитуляции Украины. «Когда у тебя есть инициатива на поле боя, немного странно получать такие предложения», — пояснил Михаил Подоляк. Его слова передает французская Le Figaro. По словам Подоляка, Украину таким образом подталкивают к капитуляции. После начала спецоперации правительство РФ неоднократно заявляло о готовности к переговорам с Украиной. Однако Зеленский заявил, что не намерен решать вопросы дипломатическим путем с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил о том, что настало время для переговоров Киева и Москвы. Глава Украины однако считает, что РФ не нуждается в переговорах и российской стороне нужна лишь передышка в этом конфликте.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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