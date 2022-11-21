«Вкусно — и точка» запустит доставку в нескольких регионах

21 ноября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

К концу зимы доставка будет работать во всех регионах РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запустит доставку с 29 ноября. Она будет работать в партнерстве с «Яндекс Еда» и Delivery Club. «Компания „Вкусно — и точка“ подписала соглашение о запуске доставки через сервисы „Яндекс Еда“ и Delivery Club. Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах — 29 ноября», — передает сообщение издание ТАСС. В издании уточнили, что 29 ноября доставка будет доступна в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе и Твери. До конца года сервис появится в Москве и Санкт-Петербурге. А к концу зимы доставка будет работать во всех остальных регионах присутствия. Первая точка сети «Вкусно — и точка» открылась в Москве 12 июня в День России. Сеть ресторанов является преемником McDonald’s, ушедшей из России после начала СВО.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запустит доставку с 29 ноября. Она будет работать в партнерстве с «Яндекс Еда» и Delivery Club. «Компания „Вкусно — и точка“ подписала соглашение о запуске доставки через сервисы „Яндекс Еда“ и Delivery Club. Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах — 29 ноября», — передает сообщение издание ТАСС. В издании уточнили, что 29 ноября доставка будет доступна в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе и Твери. До конца года сервис появится в Москве и Санкт-Петербурге. А к концу зимы доставка будет работать во всех остальных регионах присутствия. Первая точка сети «Вкусно — и точка» открылась в Москве 12 июня в День России. Сеть ресторанов является преемником McDonald’s, ушедшей из России после начала СВО.