Стало известно реальное имя бойца, отбрасывавшего от себя гранаты противника. Боец 127-го батальона 5-й бригады Народной Милиции ДНР Рустам Худайнуров рассказал telegram-каналу SHOT о той ситуации с украинским дроном, когда ему чудом удалось выжить.
«Я брал гранаты и откидывал их. А крайнюю гранату, которая упала возле ствола, я откинул практически в последний момент. Она затем взорвалась практически возле ног», — рассказал боец. Он добавил, что после этого принял решение попробовать дойти до своих. В итоге боец успешно добрался до расположения своих сослуживцев.
Ранее заявлялось о том, что того самого бойца звали Алексей, передает телеканал 360. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.
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Стало известно реальное имя бойца, отбрасывавшего от себя гранаты противника. Боец 127-го батальона 5-й бригады Народной Милиции ДНР Рустам Худайнуров рассказал telegram-каналу SHOT о той ситуации с украинским дроном, когда ему чудом удалось выжить. «Я брал гранаты и откидывал их. А крайнюю гранату, которая упала возле ствола, я откинул практически в последний момент. Она затем взорвалась практически возле ног», — рассказал боец. Он добавил, что после этого принял решение попробовать дойти до своих. В итоге боец успешно добрался до расположения своих сослуживцев. Ранее заявлялось о том, что того самого бойца звали Алексей, передает телеканал 360. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.