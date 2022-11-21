Зеленский нарушил основное требование для вступления Украины в Евросоюз

22 ноября 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поставил крест на вступлении Украины в ЕС, приняв один закон, заявляет ЦПК Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский принял закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц. Этим решением он нарушил одно из основных требований для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз «Ради отмывания денег власти Украины нарушили одно из семи обязательных требований к переговорам о вступлении в Евросоюз. Несмотря на призывы к вето, президент Зеленский подписал закон, который фактически убивает систему борьбы с [коррупцией] украинских политиков», — говорится в сообщении украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), распространенном в соцсетях. Уточняется, что речь идет о законе о пожизненном финансовом мониторинге политически значимых персон. Общественники подчеркивают, что теперь законодательство стало удобным для депутатов, которые «легализуют деньги в конвертах», ведь для этого им нужно подождать всего три года, чтобы за их финансами перестали тщательно следить. «Мы уверены, что [вступление Украины в ЕС] невозможно с жадными и мелочными политиками», — заключается в сообщении ЦПК. Ранее украинское издание «Европейская правда» сообщила, что вступление Украины в Евросоюз встало под вопрос по вине Киева. Зеленский обещал, что выполнит семь шагов, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС до конца осени, однако затем он передвинул этот срок на декабрь. Сенатор Алексей Пушков отметил, что в 2014 году Украина ставила цель стать процветающей страной ЕС, но за девять лет добилась прямо противоположного результата. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила об уверенности в том, что Украина сможет вступить в ЕС до конца 2024 года, дополняет RT.

Президент Украины Владимир Зеленский принял закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц. Этим решением он нарушил одно из основных требований для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз «Ради отмывания денег власти Украины нарушили одно из семи обязательных требований к переговорам о вступлении в Евросоюз. Несмотря на призывы к вето, президент Зеленский подписал закон, который фактически убивает систему борьбы с [коррупцией] украинских политиков», — говорится в сообщении украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), распространенном в соцсетях. Уточняется, что речь идет о законе о пожизненном финансовом мониторинге политически значимых персон. Общественники подчеркивают, что теперь законодательство стало удобным для депутатов, которые «легализуют деньги в конвертах», ведь для этого им нужно подождать всего три года, чтобы за их финансами перестали тщательно следить. «Мы уверены, что [вступление Украины в ЕС] невозможно с жадными и мелочными политиками», — заключается в сообщении ЦПК. Ранее украинское издание «Европейская правда» сообщила, что вступление Украины в Евросоюз встало под вопрос по вине Киева. Зеленский обещал, что выполнит семь шагов, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС до конца осени, однако затем он передвинул этот срок на декабрь. Сенатор Алексей Пушков отметил, что в 2014 году Украина ставила цель стать процветающей страной ЕС, но за девять лет добилась прямо противоположного результата. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила об уверенности в том, что Украина сможет вступить в ЕС до конца 2024 года, дополняет RT.