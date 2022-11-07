07 ноября 2022

Сенатор Пушков оценил уровень общественного самообмана на Украине

Сенатор Пушков раскритиковал надежду украинцев о процветании в составе ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Пушков привел в пример сравнение Украины сейчас и девять лет назад Фото:

Народ Украины необоснованно надеются на процветание своей страны, в то время как реальность показывает обратный результат. Такое заявление сделал сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. В своих словах он опирался на результаты опроса, согласно которому большинство граждан страны уверены, что через десять лет Украина будет преуспевающим государством и членом Европейского Союза.

«Уровень общественного самообмана на Украине по прежнему зашкаливает. В 2014-м году большинство там также было убеждено, что Украина через 10 лет станет процветающей страной в составе ЕС. Прошло 9 лет — и что? Результат прямо противоположный», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Таким образом сенатор прокомментировал опрос Киевского международного института социологии. В исследовании 89% процентов украинцев заявили, что уверены в преуспевании Украины через 10 лет и готовы переждать материальные трудности.

Пушков также объяснил свою позицию насчет Украины. Он назвал причины провала страны в развитии. Среди них: угасающее производство, потеря торговли с российским рынком, высокие государственные траты. «Но большинство жителей Украины предпочитают по-прежнему предаваться необоснованным надеждам, чем смотреть правде в глаза», — отметил член Совфеда.

Ранее URA.RU сообщало, что МИД Украины запугивает Европу для вступления в ЕС. В мае этого года там пригрозили Евросоюзу ответными мерами в случае затягивания выдачи статуса кандидата в Евросоюз. По мнению еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели, потребуются годы для вступления Украины в союз с западными странами.

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Народ Украины необоснованно надеются на процветание своей страны, в то время как реальность показывает обратный результат. Такое заявление сделал сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. В своих словах он опирался на результаты опроса, согласно которому большинство граждан страны уверены, что через десять лет Украина будет преуспевающим государством и членом Европейского Союза. «Уровень общественного самообмана на Украине по прежнему зашкаливает. В 2014-м году большинство там также было убеждено, что Украина через 10 лет станет процветающей страной в составе ЕС. Прошло 9 лет — и что? Результат прямо противоположный», — написал Пушков в своем telegram-канале. Таким образом сенатор прокомментировал опрос Киевского международного института социологии. В исследовании 89% процентов украинцев заявили, что уверены в преуспевании Украины через 10 лет и готовы переждать материальные трудности. Пушков также объяснил свою позицию насчет Украины. Он назвал причины провала страны в развитии. Среди них: угасающее производство, потеря торговли с российским рынком, высокие государственные траты. «Но большинство жителей Украины предпочитают по-прежнему предаваться необоснованным надеждам, чем смотреть правде в глаза», — отметил член Совфеда. Ранее URA.RU сообщало, что МИД Украины запугивает Европу для вступления в ЕС. В мае этого года там пригрозили Евросоюзу ответными мерами в случае затягивания выдачи статуса кандидата в Евросоюз. По мнению еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели, потребуются годы для вступления Украины в союз с западными странами.
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