«Европейская правда» раскрыла причины, почему Украину не примут в Евросоюз

«Европейская правда»: Киев сам тормозит вступление Украины в ЕС

17 ноября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Прогресс Украины по выполнению «7 шагов» остановился Фото: Официальный сайт президента Украины Слишком медленный прогресс во внутренней политике Украины ставит скорое вхождение этой страны в Евросоюз (ЕС) под большой вопрос. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда». «Президент Украины Владимир Зеленский публично обещал, что Украина проделает „7 шагов“ до конца осени, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС. Впоследствии „дедлайн“ передвинули на конец 2022 года», — пишет издание. Отмечается, что после оптимистичного старта Украина сейчас значительно замедлила свой прогресс, который практически остановился. Проблемы состоят в замедлившейся судебной реформе. Пока украинская судебная власть не вызывает должного доверия у европейских чиновников. Также затормозился процесс и в борьбе с коррупцией, а именно с избранием директора Национального антикоррупционного бюро. Этот пост с недавних пор не могут занять юристы, которые после 24 февраля выезжали за границу сроком более 21 дня. Не устраивают чиновников Еврокомиссии и решения украинского парламента в области отслеживания отмывания средств, а также борьбе с оргпреступностью. Что касается закона о нацменьшинствах, то здесь явные проблемы с запретом русского языка и притеснением русскоязычного населения. Этот закон в данный момент не публикуется. Ранее Зеленский подписал декларацию о членстве Украины в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что процесс вступления Украины в ЕС займет столько же времени, сколько и развал самого Евросоюза, передает RT. Сами украинские власти ставят перед собой цель вступления в ЕС в 2024 году, сообщает телеканал 360. Евросоюз, в свою очередь, выделил Украине льготный кредит на реконструкцию, ремонт критической инфраструктуры и текущие нужды в размере 18 млрд евро, пишет «Национальная служба новостей».

Слишком медленный прогресс во внутренней политике Украины ставит скорое вхождение этой страны в Евросоюз (ЕС) под большой вопрос. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда». «Президент Украины Владимир Зеленский публично обещал, что Украина проделает „7 шагов“ до конца осени, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС. Впоследствии „дедлайн“ передвинули на конец 2022 года», — пишет издание. Отмечается, что после оптимистичного старта Украина сейчас значительно замедлила свой прогресс, который практически остановился. Проблемы состоят в замедлившейся судебной реформе. Пока украинская судебная власть не вызывает должного доверия у европейских чиновников. Также затормозился процесс и в борьбе с коррупцией, а именно с избранием директора Национального антикоррупционного бюро. Этот пост с недавних пор не могут занять юристы, которые после 24 февраля выезжали за границу сроком более 21 дня. Не устраивают чиновников Еврокомиссии и решения украинского парламента в области отслеживания отмывания средств, а также борьбе с оргпреступностью. Что касается закона о нацменьшинствах, то здесь явные проблемы с запретом русского языка и притеснением русскоязычного населения. Этот закон в данный момент не публикуется. Ранее Зеленский подписал декларацию о членстве Украины в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что процесс вступления Украины в ЕС займет столько же времени, сколько и развал самого Евросоюза, передает RT. Сами украинские власти ставят перед собой цель вступления в ЕС в 2024 году, сообщает телеканал 360. Евросоюз, в свою очередь, выделил Украине льготный кредит на реконструкцию, ремонт критической инфраструктуры и текущие нужды в размере 18 млрд евро, пишет «Национальная служба новостей».