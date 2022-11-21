21 ноября 2022

The Progressive: Сенат США рискует спровоцировать прямой конфликт с Россией

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Конгресс США может принять полномочия чрезвычайного положения военного времени Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Влиятельные лидеры сенатского комитета по вооруженным силам США добиваются принятия поправки о введении Конгрессом чрезвычайного положения военного времени, что приведет к эскалации конфликта с Россией. Об этом пишет издание The Progressive.

«Если влиятельные лидеры сенатского комитета по вооруженным силам, сенаторы Джек Рид, демократ от Род-Айленда, и Джим Инхоф, республиканец от Оклахомы, добьются своего, Конгресс вскоре применит чрезвычайные полномочия военного времени. Наращивание огромного количества вооружений, санкционированное этой поправкой, представляет собой опасно провокационную эскалацию со стороны США», — говорится в материале.

В статье указано, что данные действия увеличат опасность мировой войны. Таких последствий президент США Байден ранее пообещал избежать.

После начала спецоперации 24 февраля страны Запада начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя Украине оружие. Среди спонсоров киевского режима значатся США. По данным британского издания The Island Online, для получения прибыли американским производителям оружия невыгодно уговаривать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам.

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Влиятельные лидеры сенатского комитета по вооруженным силам США добиваются принятия поправки о введении Конгрессом чрезвычайного положения военного времени, что приведет к эскалации конфликта с Россией. Об этом пишет издание The Progressive. «Если влиятельные лидеры сенатского комитета по вооруженным силам, сенаторы Джек Рид, демократ от Род-Айленда, и Джим Инхоф, республиканец от Оклахомы, добьются своего, Конгресс вскоре применит чрезвычайные полномочия военного времени. Наращивание огромного количества вооружений, санкционированное этой поправкой, представляет собой опасно провокационную эскалацию со стороны США», — говорится в материале. В статье указано, что данные действия увеличат опасность мировой войны. Таких последствий президент США Байден ранее пообещал избежать. После начала спецоперации 24 февраля страны Запада начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя Украине оружие. Среди спонсоров киевского режима значатся США. По данным британского издания The Island Online, для получения прибыли американским производителям оружия невыгодно уговаривать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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