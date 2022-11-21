The Progressive: Сенат США рискует спровоцировать прямой конфликт с Россией

22 ноября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Конгресс США может принять полномочия чрезвычайного положения военного времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Влиятельные лидеры сенатского комитета по вооруженным силам США добиваются принятия поправки о введении Конгрессом чрезвычайного положения военного времени, что приведет к эскалации конфликта с Россией. Об этом пишет издание The Progressive. «Если влиятельные лидеры сенатского комитета по вооруженным силам, сенаторы Джек Рид, демократ от Род-Айленда, и Джим Инхоф, республиканец от Оклахомы, добьются своего, Конгресс вскоре применит чрезвычайные полномочия военного времени. Наращивание огромного количества вооружений, санкционированное этой поправкой, представляет собой опасно провокационную эскалацию со стороны США», — говорится в материале. В статье указано, что данные действия увеличат опасность мировой войны. Таких последствий президент США Байден ранее пообещал избежать. После начала спецоперации 24 февраля страны Запада начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя Украине оружие. Среди спонсоров киевского режима значатся США. По данным британского издания The Island Online, для получения прибыли американским производителям оружия невыгодно уговаривать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам.

Влиятельные лидеры сенатского комитета по вооруженным силам США добиваются принятия поправки о введении Конгрессом чрезвычайного положения военного времени, что приведет к эскалации конфликта с Россией. Об этом пишет издание The Progressive. «Если влиятельные лидеры сенатского комитета по вооруженным силам, сенаторы Джек Рид, демократ от Род-Айленда, и Джим Инхоф, республиканец от Оклахомы, добьются своего, Конгресс вскоре применит чрезвычайные полномочия военного времени. Наращивание огромного количества вооружений, санкционированное этой поправкой, представляет собой опасно провокационную эскалацию со стороны США», — говорится в материале. В статье указано, что данные действия увеличат опасность мировой войны. Таких последствий президент США Байден ранее пообещал избежать. После начала спецоперации 24 февраля страны Запада начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя Украине оружие. Среди спонсоров киевского режима значатся США. По данным британского издания The Island Online, для получения прибыли американским производителям оружия невыгодно уговаривать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам.