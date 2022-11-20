The Island Online: США отказались от попыток заставить Зеленского начать переговоры с РФ

21 ноября 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

США не собираются подталкивать Зеленского к прекращению кровопролития, пишет The Island Online Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потребность в продолжении получения выгоды для производителей оружия в США заставляют американские власти отказаться от привлечения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам. Вместо этого Вашингтон продолжит курс, направленный на поставки вооружений украинским властям. Об этом сообщает британское издание The Island Online. «В течение дня пришлось отозвать послание администрации [президента США Джо] Байдена от прогрессивной фракции Демократической партии Конгресса, предполагающее, что продолжение переговоров наряду с военной помощью Украине может быть разумным курсом», — пишет издание. Отмечается, что путь на установление мира при помощи переговоров продолжает восприниматься в Вашингтоне как анафема. Также мир на Украине остается невыгодным для производителей и торговцев оружия в США, заключили авторы материала. Ранее бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому настало время сесть за стол переговоров. Журналист Эндрю Наполитано сделал прогноз, что в случае прекращения военных поставок из США украинским властям не останется никаких других путей, кроме как договариваться за столом переговоров, передает RT. Также сообщалось, что Белый дом поставил России украинские условия переговоров, которые по определению невыполнимы, сообщает «Царьград».

Потребность в продолжении получения выгоды для производителей оружия в США заставляют американские власти отказаться от привлечения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам. Вместо этого Вашингтон продолжит курс, направленный на поставки вооружений украинским властям. Об этом сообщает британское издание The Island Online. «В течение дня пришлось отозвать послание администрации [президента США Джо] Байдена от прогрессивной фракции Демократической партии Конгресса, предполагающее, что продолжение переговоров наряду с военной помощью Украине может быть разумным курсом», — пишет издание. Отмечается, что путь на установление мира при помощи переговоров продолжает восприниматься в Вашингтоне как анафема. Также мир на Украине остается невыгодным для производителей и торговцев оружия в США, заключили авторы материала. Ранее бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому настало время сесть за стол переговоров. Журналист Эндрю Наполитано сделал прогноз, что в случае прекращения военных поставок из США украинским властям не останется никаких других путей, кроме как договариваться за столом переговоров, передает RT. Также сообщалось, что Белый дом поставил России украинские условия переговоров, которые по определению невыполнимы, сообщает «Царьград».