СБУ ищет диверсантов в Киево-Печерской Лавре. Фото

22 ноября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

СБУ ищет в монастыре оружие Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает telegram-канал «Украина Сейчас». «Прямо сейчас [в Киево-Печерской Лавре] Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия», — пишет telegram-канал. В нем уточнили, что в помещениях монастыря ищут членов диверсионно-разведывательных групп и оружие. Киево-Печерская Лавра находится в центре Киева и является одним из первых монастырей Киевской Руси. Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины Михаил Омелян опубликовал в соцсетях информацию о том, что в Киево-Печерской Лавре якобы молятся за Россию, исполняя восхваляющие ее песни. В telegram-канале Службы безопасности Украины сообщили, что по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело и будут проводиться проверки. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Киево-Печерской Лавре Фото: telegram-канал СБУ В помещениях монастыря сотрудники СБУ ищут членов диверсионно-разведывательных групп Фото: telegram-канал СБУ

Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает telegram-канал «Украина Сейчас». «Прямо сейчас [в Киево-Печерской Лавре] Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия», — пишет telegram-канал. В нем уточнили, что в помещениях монастыря ищут членов диверсионно-разведывательных групп и оружие. Киево-Печерская Лавра находится в центре Киева и является одним из первых монастырей Киевской Руси. Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины Михаил Омелян опубликовал в соцсетях информацию о том, что в Киево-Печерской Лавре якобы молятся за Россию, исполняя восхваляющие ее песни. В telegram-канале Службы безопасности Украины сообщили, что по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело и будут проводиться проверки.