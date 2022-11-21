21 ноября 2022

СБУ ищет диверсантов в Киево-Печерской Лавре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иоанно-Введенский монастырь. Тобольск, ангел, купол, иоанно-введенский монастырь
СБУ ищет в монастыре оружие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает telegram-канал «Украина Сейчас».

«Прямо сейчас [в Киево-Печерской Лавре] Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия», — пишет telegram-канал. В нем уточнили, что в помещениях монастыря ищут членов диверсионно-разведывательных групп и оружие.

Киево-Печерская Лавра находится в центре Киева и является одним из первых монастырей Киевской Руси. Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины Михаил Омелян опубликовал в соцсетях информацию о том, что в Киево-Печерской Лавре якобы молятся за Россию, исполняя восхваляющие ее песни. В telegram-канале Службы безопасности Украины сообщили, что по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело и будут проводиться проверки.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Киево-Печерской Лавре
Фото:
В помещениях монастыря сотрудники СБУ ищут членов диверсионно-разведывательных групп
Фото:
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает telegram-канал «Украина Сейчас». «Прямо сейчас [в Киево-Печерской Лавре] Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия», — пишет telegram-канал. В нем уточнили, что в помещениях монастыря ищут членов диверсионно-разведывательных групп и оружие. Киево-Печерская Лавра находится в центре Киева и является одним из первых монастырей Киевской Руси. Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины Михаил Омелян опубликовал в соцсетях информацию о том, что в Киево-Печерской Лавре якобы молятся за Россию, исполняя восхваляющие ее песни. В telegram-канале Службы безопасности Украины сообщили, что по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело и будут проводиться проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...