RT: в жилой дом в Киеве попала западная ракета

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Осколок зенитной ракеты после попадания по жилому дому в Киеве
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракета ВСУ попала в живой дом в Киеве. Об этом сообщают российские СМИ.

«На фото, опубликованном в сети, предположительно, осколок зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T. Их Киеву поставляют США и Германия», — сообщает телеканал RT.

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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Недавно постоянный представитель РФ при ООН Василий Небезня упрекнул ПВО Украины в систематических попаданиях по жилым домам. Также Госдума призвала ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщает «Дни.ру».

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Ракета ВСУ попала в живой дом в Киеве. Об этом сообщают российские СМИ. «На фото, опубликованном в сети, предположительно, осколок зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T. Их Киеву поставляют США и Германия», — сообщает телеканал RT. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Недавно постоянный представитель РФ при ООН Василий Небезня упрекнул ПВО Украины в систематических попаданиях по жилым домам. Также Госдума призвала ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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