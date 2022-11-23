RT: в жилой дом в Киеве попала западная ракета 23 ноября 2022 в 20:30 Размер текста - 17 + Осколок зенитной ракеты после попадания по жилому дому в Киеве RT новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракета ВСУ попала в живой дом в Киеве. Об этом сообщают российские СМИ. «На фото, опубликованном в сети, предположительно, осколок зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T. Их Киеву поставляют США и Германия», — сообщает телеканал RT. Новость по теме Удары ВС РФ по Украине: что известно к этому часу Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Недавно постоянный представитель РФ при ООН Василий Небезня упрекнул ПВО Украины в систематических попаданиях по жилым домам. Также Госдума призвала ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщает «Дни.ру». Ракета ВСУ попала в живой дом в Киеве. Об этом сообщают российские СМИ. «На фото, опубликованном в сети, предположительно, осколок зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T. Их Киеву поставляют США и Германия», — сообщает телеканал RT. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Недавно постоянный представитель РФ при ООН Василий Небезня упрекнул ПВО Украины в систематических попаданиях по жилым домам. Также Госдума призвала ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщает «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям