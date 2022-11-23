RT: в жилой дом в Киеве попала западная ракета

Осколок зенитной ракеты после попадания по жилому дому в Киеве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ракета ВСУ попала в живой дом в Киеве. Об этом сообщают российские СМИ.
«На фото, опубликованном в сети, предположительно, осколок зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T. Их Киеву поставляют США и Германия», — сообщает телеканал RT.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Недавно постоянный представитель РФ при ООН Василий Небезня упрекнул ПВО Украины в систематических попаданиях по жилым домам. Также Госдума призвала ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС, сообщает «Дни.ру».