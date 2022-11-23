Мантуров получил должность в ОДКБ 23 ноября 2022 в 21:43 Размер текста - 17 + Вице-премьер РФ получил должность в международной организации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вице-премьер РФ Денис Мантуров получил новую должность. Он стал председателем межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ, сообщил генсек организации Станислав Зась. Мантуров получил новую должность на три года. Другое крупное назначение в ОДКБ — смена председателя. С 1 января 2023 года этот пост займет экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Заседание ОДКБ началось 23 ноября в Ереване. Трансляция заседания велась на сайте ОДКБ. Вице-премьер РФ Денис Мантуров получил новую должность. Он стал председателем межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ, сообщил генсек организации Станислав Зась. Мантуров получил новую должность на три года. Другое крупное назначение в ОДКБ — смена председателя. С 1 января 2023 года этот пост займет экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Заседание ОДКБ началось 23 ноября в Ереване. Трансляция заседания велась на сайте ОДКБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям