Мантуров получил должность в ОДКБ

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Мантуров на Тнф. Тюмень , мантуров денис
Вице-премьер РФ получил должность в международной организации Фото:

Вице-премьер РФ Денис Мантуров получил новую должность. Он стал председателем межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ, сообщил генсек организации Станислав Зась.

Мантуров получил новую должность на три года. Другое крупное назначение в ОДКБ — смена председателя. С 1 января 2023 года этот пост займет экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.

Заседание ОДКБ началось 23 ноября в Ереване. Трансляция заседания велась на сайте ОДКБ.

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Вице-премьер РФ Денис Мантуров получил новую должность. Он стал председателем межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ, сообщил генсек организации Станислав Зась. Мантуров получил новую должность на три года. Другое крупное назначение в ОДКБ — смена председателя. С 1 января 2023 года этот пост займет экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Заседание ОДКБ началось 23 ноября в Ереване. Трансляция заседания велась на сайте ОДКБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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