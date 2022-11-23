Мантуров получил должность в ОДКБ

Вице-премьер РФ получил должность в международной организации
Вице-премьер РФ Денис Мантуров получил новую должность. Он стал председателем межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ, сообщил генсек организации Станислав Зась.
Мантуров получил новую должность на три года. Другое крупное назначение в ОДКБ — смена председателя. С 1 января 2023 года этот пост займет экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.
Заседание ОДКБ началось 23 ноября в Ереване. Трансляция заседания велась на сайте ОДКБ.
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