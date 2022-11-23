В Германии пожаловались на чрезвычайно «стрессовую ситуацию» из-за наплыва украинских беженцев

24 ноября 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

В ФРГ пожаловались, что беженцы загнали страну в «стрессовую ситуацию» Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беженцы загнали жителей ФРГ в «стрессовую ситуацию». Об этом заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес. «В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, […] мы, как страна, и особенно наши местные органы власти […] продолжим сталкиваться с чрезвычайно стрессовой ситуацией», — предупредила министр, передает информационная немецкая газета Die Welt. Мэр города Лейпциг Буркхард Юнг отметил, что число украинских беженцев может резко увеличится этой зимой. Он считает, что этой осенью нужно направить все силы на то, чтобы подготовить в холодам как можно большее количество городов на Украине, чтобы местные жители могли остаться у себя на Родине. Ранее газета The New York Times писала о том, что поддержка Запада Украине может оказаться под угрозой из-за собственных экономических проблем внутри стран-помощниц. Западу будет труднее продолжать отправлять в Киев миллиарды долларов, пока собственные граждане страдают от безработицы, аргументируют авторы статьи.

Украинские беженцы загнали жителей ФРГ в «стрессовую ситуацию». Об этом заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес. «В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, […] мы, как страна, и особенно наши местные органы власти […] продолжим сталкиваться с чрезвычайно стрессовой ситуацией», — предупредила министр, передает информационная немецкая газета Die Welt. Мэр города Лейпциг Буркхард Юнг отметил, что число украинских беженцев может резко увеличится этой зимой. Он считает, что этой осенью нужно направить все силы на то, чтобы подготовить в холодам как можно большее количество городов на Украине, чтобы местные жители могли остаться у себя на Родине. Ранее газета The New York Times писала о том, что поддержка Запада Украине может оказаться под угрозой из-за собственных экономических проблем внутри стран-помощниц. Западу будет труднее продолжать отправлять в Киев миллиарды долларов, пока собственные граждане страдают от безработицы, аргументируют авторы статьи.