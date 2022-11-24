У украинских священников нашли взрывчатку и нацистские материалы

24 ноября 2022 в 08:20 Размер текста - 17 +

Росгвардия задержала украинских священников Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники Росгвардии обнаружили в церкви Бердянска (Запорожская область) нацистские материалы и взрывчатку. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. «Обнаружены три тротиловые шашки, электронные взрыватели к ним, а также минометные мины и два пистолета. Здесь вот схема боевых действий, они из нее сделали религиозный символ. Тайник удалось найти только благодаря металлоискателю», — сообщили в Росгвардии. Украинских священников задержали. Пастырь Иван Левицкий заявил, что не причастен к хранению оружия и переложил ответственность на коллегу. «Известия» отмечают, что жители Бердянска настороженно относились к этой церкви. Община считается грекокатолической униатской. Бердянск и большая часть Запорожской области вошли в состав России в ходе спецоперации на Украине. Ранее СБУ провела обыски в храмах украинской православной церкви и изъяла «пророссийскую литературу», передает «Национальная служба новостей». Сотрудники СБУ допросили около 50 человек, сообщает «Царьград». Обыски проходили в Киево-Пчерской лавре и других храмах.

Сотрудники Росгвардии обнаружили в церкви Бердянска (Запорожская область) нацистские материалы и взрывчатку. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. «Обнаружены три тротиловые шашки, электронные взрыватели к ним, а также минометные мины и два пистолета. Здесь вот схема боевых действий, они из нее сделали религиозный символ. Тайник удалось найти только благодаря металлоискателю», — сообщили в Росгвардии. Украинских священников задержали. Пастырь Иван Левицкий заявил, что не причастен к хранению оружия и переложил ответственность на коллегу. «Известия» отмечают, что жители Бердянска настороженно относились к этой церкви. Община считается грекокатолической униатской. Бердянск и большая часть Запорожской области вошли в состав России в ходе спецоперации на Украине. Ранее СБУ провела обыски в храмах украинской православной церкви и изъяла «пророссийскую литературу», передает «Национальная служба новостей». Сотрудники СБУ допросили около 50 человек, сообщает «Царьград». Обыски проходили в Киево-Пчерской лавре и других храмах.