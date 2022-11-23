Сенатор от ХМАО раскритиковал поликлинику в Сургуте

После получения формального ответа Эдуард Исаков решил проверить доступную среду во врачебно-физкультурном диспансере Сургута Фото: Илья Московец © URA.RU

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков обрушился с критикой на врачебно-физкультурный диспансер Сургута. В своем telegram-канале Исаков опубликовал пост о том, что после двух обращений от посетителей учреждения, решил сам обойти всех врачей как рядовой пациент и остался недоволен устройством доступной среды для маломобильных граждан.

«Люди с инвалидностью обращают внимание, что здание трехэтажное, в нем отсутствуют лифты, чтобы посетить того или иного специалиста необходимо постоянно обращаться к медперсоналу за помощью. По итогам обращения направил запрос к курирующему замгубернатору (направление курирует Всеволод Кольцов — прим. URA.RU) и получил формальный ответ. Поэтому поставил этот вопрос в приоритетный, сам решил пройти весь маршрут, который проходит человек с инвалидностью, чтобы попасть к врачам», — написал Исаков.

По словам сенатора, персонал диспансера при появлении колясочника оперативно оповещает ответственного, который поднимает человека на коляске с помощью гусеничного подъемника. «К помощи подключается сама заведующая, которая страхует гостя спереди. Им моя отдельная благодарность, что стараются сделать все возможное для приема посетителей», — уточняет Исаков. Здание диспансера построено в 80-х годах, но сенатор считает, что в таких учреждениях нужно или принимать пациентов на первом этаже, либо обеспечить другое здание со специальным лифтом.

Кроме того, все специалисты работают по совместительству, поэтому часы приема ограничены, и за один день пройти всех врачей невозможно. «Курирующему ведомству нужно в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о переносе врачебно-физкультурного диспансера в Сургуте в соответствующее здание, данный вопрос я внесу в повестку Совета по делам инвалидов Югры», — подытожил Исаков.

Журналист URA.RU направил запрос в департамент общественных и связей ХМАО с просьбой прокомментировать состояние диспансера и отписку, полученную сенатором от профильного куратора депздрава Югры. На момент публикации ответа не получил.

Ранее URA.RU писало о том, что сенатор Исаков наградил победителей всероссийского детского творческого конкурса. Среди них — пять участников из Сургута.