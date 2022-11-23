Сенатор от ХМАО наградил победителей всероссийского конкурса. Фото

23 ноября 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Исаков принял участие в награждении победителей всероссийского конкурса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков наградил победителей всероссийского детского творческого конкурса «Портрет твоего края», среди которых пять школьников из Сургута. Об этом рассказал чиновник в своем личном telegram-канале. «Сегодня у меня важная миссия — наградить победителей Всероссийской школы — конкурса „Портрет твоего края“, которая проходит в шестой раз при поддержке Совета Федерации. Приятно, что победителями этого проекта стали пятеро югорчан из Сургута. Поэтому приехал поздравить ребят и вручить личные благодарности», — говорится в новости. Исаков отметил, что цель конкурса заключается в воспитании социальной ответственности у ребенка со школьного возраста. В работах участников он увидел какими высокими ценностями они обладают, а также отметил вклад учителей и родителей в их воспитание. Ранее URA.RU сообщало, что учителя из ЯНАО получили дипломы всероссийского конкурса. Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа (ЯНАО) получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В конкурсе участвовали почти полторы тысячи работников образования из многих регионов России. До финала добрались только 140 человек. Исаков поздравляет победителей конкурса второй год подряд telegram-канал Андрея Филатова

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков наградил победителей всероссийского детского творческого конкурса «Портрет твоего края», среди которых пять школьников из Сургута. Об этом рассказал чиновник в своем личном telegram-канале. «Сегодня у меня важная миссия — наградить победителей Всероссийской школы — конкурса „Портрет твоего края“, которая проходит в шестой раз при поддержке Совета Федерации. Приятно, что победителями этого проекта стали пятеро югорчан из Сургута. Поэтому приехал поздравить ребят и вручить личные благодарности», — говорится в новости. Исаков отметил, что цель конкурса заключается в воспитании социальной ответственности у ребенка со школьного возраста. В работах участников он увидел какими высокими ценностями они обладают, а также отметил вклад учителей и родителей в их воспитание. Ранее URA.RU сообщало, что учителя из ЯНАО получили дипломы всероссийского конкурса. Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа (ЯНАО) получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В конкурсе участвовали почти полторы тысячи работников образования из многих регионов России. До финала добрались только 140 человек.