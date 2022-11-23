Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков наградил победителей всероссийского детского творческого конкурса «Портрет твоего края», среди которых пять школьников из Сургута. Об этом рассказал чиновник в своем личном telegram-канале.
«Сегодня у меня важная миссия — наградить победителей Всероссийской школы — конкурса „Портрет твоего края“, которая проходит в шестой раз при поддержке Совета Федерации. Приятно, что победителями этого проекта стали пятеро югорчан из Сургута. Поэтому приехал поздравить ребят и вручить личные благодарности», — говорится в новости.
Исаков отметил, что цель конкурса заключается в воспитании социальной ответственности у ребенка со школьного возраста. В работах участников он увидел какими высокими ценностями они обладают, а также отметил вклад учителей и родителей в их воспитание.
Ранее URA.RU сообщало, что учителя из ЯНАО получили дипломы всероссийского конкурса. Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа (ЯНАО) получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В конкурсе участвовали почти полторы тысячи работников образования из многих регионов России. До финала добрались только 140 человек.
Исаков поздравляет победителей конкурса второй год подряд
Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков наградил победителей всероссийского детского творческого конкурса «Портрет твоего края», среди которых пять школьников из Сургута. Об этом рассказал чиновник в своем личном telegram-канале. «Сегодня у меня важная миссия — наградить победителей Всероссийской школы — конкурса „Портрет твоего края“, которая проходит в шестой раз при поддержке Совета Федерации. Приятно, что победителями этого проекта стали пятеро югорчан из Сургута. Поэтому приехал поздравить ребят и вручить личные благодарности», — говорится в новости. Исаков отметил, что цель конкурса заключается в воспитании социальной ответственности у ребенка со школьного возраста. В работах участников он увидел какими высокими ценностями они обладают, а также отметил вклад учителей и родителей в их воспитание. Ранее URA.RU сообщало, что учителя из ЯНАО получили дипломы всероссийского конкурса. Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа (ЯНАО) получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В конкурсе участвовали почти полторы тысячи работников образования из многих регионов России. До финала добрались только 140 человек.