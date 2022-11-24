В Минобороны РФ опровергли удары по Киеву

Россия не ударяла ракетами по Киеву, завили в МО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные не наносили удары по Киеву. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. В разрушениях виноваты системы ПВО (противовоздушной обороны) Украины.
«Ни одного удара по целям в черте Киева российские военные 23 ноября не нанесли», — говорится в заявлении МО РФ. Там отметили, что объявленные Украиной разрушения стали последствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах.