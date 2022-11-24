В Минобороны РФ опровергли удары по Киеву

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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
Россия не ударяла ракетами по Киеву, завили в МО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные не наносили удары по Киеву. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. В разрушениях виноваты системы ПВО (противовоздушной обороны) Украины.

«Ни одного удара по целям в черте Киева российские военные 23 ноября не нанесли», — говорится в заявлении МО РФ. Там отметили, что объявленные Украиной разрушения стали последствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах.

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Российские военные не наносили удары по Киеву. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. В разрушениях виноваты системы ПВО (противовоздушной обороны) Украины. «Ни одного удара по целям в черте Киева российские военные 23 ноября не нанесли», — говорится в заявлении МО РФ. Там отметили, что объявленные Украиной разрушения стали последствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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