Мэрия Сургута продает рынок, чтобы отремонтировать себе офис

25 ноября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Помимо рынка мэрия продает акции АО «Агентство воздушных сообщений» Фото: Артем Ковтун © URA.RU В Сургуте мэрия продает рынок и пакет акций АО «Агентство воздушных сообщений» для ремонта офисного здания на Маяковского, куда должны переехать чиновники из арендуемого офис-центра. О предстоящих планах рассказал исполняющий обязанности директора департамента имущественных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев на думском комитете по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. Здание на Маяковского в 2014 году было признано аварийным. После восстановления фундамента его вывели из аварийного фонда. Но для переезда сотрудников требуется ремонт. Для реализации планов в мэрии разработали дорожную карту из двух этапов. «Первым этапом реализации дорожной карты является продажа посредством проведения аукциона нежилого здания по адресу Островского 14/1 [рынок]. Общей площадью 2767 метров квадратных. А также продажа пакета акций АО „Агентства воздушных сообщений“ для того, чтобы найти финансирование на проведение ремонта здания Маяковского, 16», — сообщил Алексеев. Продать здание и акции должны до мая 2023 года. Если реализация первого этапа пройдет, то чиновники приступят к следующему шагу — ремонту здания. «После чего объект [нужно] передать и закрепить за МКУ ХЭУ (Хозяйственно-эксплуатационное управление — прим. URA.RU) для дальнейшего переселения структурных подразделений. Срок и реализации данного этапа — август 2024 года. И окончательное переселение планируется провести до 1 октября 2024 года», — добавил Алексеев. Депутаты уточнили, как чиновники решат вопрос парковки автомобилей, так как здание находится на узкой улице. В мэрии собираются решить этот вопрос за счет территории соседнего предприятия. Народные избранники оставили этот вопрос на контроле и обещали вернуться к нему в первом полугодии 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте определились, кому отдать аварийное здание мэрии. Планировалось разместить там современный ситуационный центр на базе единой дежурно-диспетчерской службы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте мэрия продает рынок и пакет акций АО «Агентство воздушных сообщений» для ремонта офисного здания на Маяковского, куда должны переехать чиновники из арендуемого офис-центра. О предстоящих планах рассказал исполняющий обязанности директора департамента имущественных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев на думском комитете по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. Здание на Маяковского в 2014 году было признано аварийным. После восстановления фундамента его вывели из аварийного фонда. Но для переезда сотрудников требуется ремонт. Для реализации планов в мэрии разработали дорожную карту из двух этапов. «Первым этапом реализации дорожной карты является продажа посредством проведения аукциона нежилого здания по адресу Островского 14/1 [рынок]. Общей площадью 2767 метров квадратных. А также продажа пакета акций АО „Агентства воздушных сообщений“ для того, чтобы найти финансирование на проведение ремонта здания Маяковского, 16», — сообщил Алексеев. Продать здание и акции должны до мая 2023 года. Если реализация первого этапа пройдет, то чиновники приступят к следующему шагу — ремонту здания. «После чего объект [нужно] передать и закрепить за МКУ ХЭУ (Хозяйственно-эксплуатационное управление — прим. URA.RU) для дальнейшего переселения структурных подразделений. Срок и реализации данного этапа — август 2024 года. И окончательное переселение планируется провести до 1 октября 2024 года», — добавил Алексеев. Депутаты уточнили, как чиновники решат вопрос парковки автомобилей, так как здание находится на узкой улице. В мэрии собираются решить этот вопрос за счет территории соседнего предприятия. Народные избранники оставили этот вопрос на контроле и обещали вернуться к нему в первом полугодии 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте определились, кому отдать аварийное здание мэрии. Планировалось разместить там современный ситуационный центр на базе единой дежурно-диспетчерской службы.