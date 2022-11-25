В Еврокомиссии заявили, что не собирались запрещать российский газ 25 ноября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 + Запрет на российский газ никогда не рассматривался, заявил представитель ЕК Мамер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Еврокомиссия (ЕК) никогда не преследовала цель поставить под запрет импорт российского газа в страны Европы. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. «Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ», — заявил Мамер. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Еврокомиссии . Он подчеркнул, что Европа лишь вводит некоторые ограничения в отношении российских энергоресурсов, импортируемые в Евросоюз (ЕС) через трубопроводы. Ранее сообщалось, что европейские страны приняли решение исключить российский газ из совместных закупок. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕС удалось полностью заместить выбывшее российское топливо с помощью энергоресурсов из других источников, передает RT. Переговоры в Евросоюзе по поводу установления потолка цен на российскую нефть могут лишить европейцев российского газа, сообщает телеканал 360. Еврокомиссия (ЕК) никогда не преследовала цель поставить под запрет импорт российского газа в страны Европы. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. «Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ», — заявил Мамер. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Еврокомиссии. Он подчеркнул, что Европа лишь вводит некоторые ограничения в отношении российских энергоресурсов, импортируемые в Евросоюз (ЕС) через трубопроводы. Ранее сообщалось, что европейские страны приняли решение исключить российский газ из совместных закупок. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕС удалось полностью заместить выбывшее российское топливо с помощью энергоресурсов из других источников, передает RT. Переговоры в Евросоюзе по поводу установления потолка цен на российскую нефть могут лишить европейцев российского газа, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям