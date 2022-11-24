Страны ЕС исключат российский газ из контрактов на совместные закупки

25 ноября 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Официальное утверждение решили отложить до середины декабря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Страны Евросоюза решили исключить российский газ из совместных закупок. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии, распространенном 24 ноября. «Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в соответствующем положении. «Важно, что мы уже начинаем готовиться к зиме следующего года. Мы должны свести к минимуму влияние России и возможных скачков спроса из-за погодных условий или конъюнктуры мирового рынка. Установление траектории на 2023 год дает операторам рынка столь необходимую уверенность и помогает ЕС безопасно пережить зиму следующего года», — заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон. При этом отмечается, что новые правила якобы создадут возможности для стран-участниц ЕС и их энергетических компаний закупать газ совместно на глобальных рынках. Теперь государства якобы должны «приобретать через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году». Ранее экономист Игорь Качалов говорил о том, что Европе не удастся заметить сжиженный природный газ (СПГ) из России на американский. Он объяснил, что российский и американский газ совершенно разные. По его словам, СПГ нельзя просто взять с танкера и закачать в старый трубопровод. «Необходимо создать другую технологическую инфраструктуру, на что понадобятся время и деньги», — отметил он.

Страны Евросоюза решили исключить российский газ из совместных закупок. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии, распространенном 24 ноября. «Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в соответствующем положении. «Важно, что мы уже начинаем готовиться к зиме следующего года. Мы должны свести к минимуму влияние России и возможных скачков спроса из-за погодных условий или конъюнктуры мирового рынка. Установление траектории на 2023 год дает операторам рынка столь необходимую уверенность и помогает ЕС безопасно пережить зиму следующего года», — заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон. При этом отмечается, что новые правила якобы создадут возможности для стран-участниц ЕС и их энергетических компаний закупать газ совместно на глобальных рынках. Теперь государства якобы должны «приобретать через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году». Ранее экономист Игорь Качалов говорил о том, что Европе не удастся заметить сжиженный природный газ (СПГ) из России на американский. Он объяснил, что российский и американский газ совершенно разные. По его словам, СПГ нельзя просто взять с танкера и закачать в старый трубопровод. «Необходимо создать другую технологическую инфраструктуру, на что понадобятся время и деньги», — отметил он.