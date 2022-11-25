Путин пожалел, что воссоединение Донбасса с Россией не произошло раньше

Путин встретился с матерями солдат
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, в 2014 году. Об это заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.
«В 2014 году мы полагали, что по Донбассу удастся договориться. Но мы не чувствовали до конца настроение [жителей]. Воссоединение [с Россией] должно было произойти раньше, тогда бы не было столько потерь», — заявил президент.
Встреча с матерями военнослужащих проходит в резиденции Путина в Ново-Огарево в преддверии Дня матери, который отмечается 27 ноября. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».