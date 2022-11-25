Путин пожалел, что воссоединение Донбасса с Россией не произошло раньше

25 ноября 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Путин встретился с матерями солдат Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, в 2014 году. Об это заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. «В 2014 году мы полагали, что по Донбассу удастся договориться. Но мы не чувствовали до конца настроение [жителей]. Воссоединение [с Россией] должно было произойти раньше, тогда бы не было столько потерь», — заявил президент. Встреча с матерями военнослужащих проходит в резиденции Путина в Ново-Огарево в преддверии Дня матери, который отмечается 27 ноября. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, в 2014 году. Об это заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. «В 2014 году мы полагали, что по Донбассу удастся договориться. Но мы не чувствовали до конца настроение [жителей]. Воссоединение [с Россией] должно было произойти раньше, тогда бы не было столько потерь», — заявил президент. Встреча с матерями военнослужащих проходит в резиденции Путина в Ново-Огарево в преддверии Дня матери, который отмечается 27 ноября. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».