Путин пожалел, что воссоединение Донбасса с Россией не произошло раньше

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин встретился с матерями солдат Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, в 2014 году. Об это заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

«В 2014 году мы полагали, что по Донбассу удастся договориться. Но мы не чувствовали до конца настроение [жителей]. Воссоединение [с Россией] должно было произойти раньше, тогда бы не было столько потерь», — заявил президент.

Встреча с матерями военнослужащих проходит в резиденции Путина в Ново-Огарево в преддверии Дня матери, который отмечается 27 ноября. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, в 2014 году. Об это заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. «В 2014 году мы полагали, что по Донбассу удастся договориться. Но мы не чувствовали до конца настроение [жителей]. Воссоединение [с Россией] должно было произойти раньше, тогда бы не было столько потерь», — заявил президент. Встреча с матерями военнослужащих проходит в резиденции Путина в Ново-Огарево в преддверии Дня матери, который отмечается 27 ноября. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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