Путин пообещал льготы жителям Донбасса, участвовавших в обороне региона с 2014 года

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Систему льгот можно распространить на жителей Донбасса, которые участвовали в защите региона с 2014 года, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о введении льгот для жителей Донбасса, которые участвовали в обороне региона с 2014 года. Об этом сообщил сам президент РФ на встрече с матерями мобилизованных.

«Можно распространить систему льгот на жителей Донбасса, которые участвовали в защите региона, что называется, задним числом, начиная с 2014 года», — заявил Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер призвал поработать над этим вопросом и созданием системы соответствующего льготирования.

В 2014 году в Донбассе начался вооруженный конфликт, в результате которого ДНР и ЛНР провозгласили о своей независимости от Украины. Конфликт сопровождался обстрелами мирных жителей со стороны ВСУ. В феврале 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а затем начала спецоперацию на Украине.

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Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о введении льгот для жителей Донбасса, которые участвовали в обороне региона с 2014 года. Об этом сообщил сам президент РФ на встрече с матерями мобилизованных. «Можно распространить систему льгот на жителей Донбасса, которые участвовали в защите региона, что называется, задним числом, начиная с 2014 года», — заявил Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер призвал поработать над этим вопросом и созданием системы соответствующего льготирования. В 2014 году в Донбассе начался вооруженный конфликт, в результате которого ДНР и ЛНР провозгласили о своей независимости от Украины. Конфликт сопровождался обстрелами мирных жителей со стороны ВСУ. В феврале 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а затем начала спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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