Путин пообещал льготы жителям Донбасса, участвовавших в обороне региона с 2014 года

25 ноября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Систему льгот можно распространить на жителей Донбасса, которые участвовали в защите региона с 2014 года, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о введении льгот для жителей Донбасса, которые участвовали в обороне региона с 2014 года. Об этом сообщил сам президент РФ на встрече с матерями мобилизованных. «Можно распространить систему льгот на жителей Донбасса, которые участвовали в защите региона, что называется, задним числом, начиная с 2014 года», — заявил Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер призвал поработать над этим вопросом и созданием системы соответствующего льготирования. В 2014 году в Донбассе начался вооруженный конфликт, в результате которого ДНР и ЛНР провозгласили о своей независимости от Украины. Конфликт сопровождался обстрелами мирных жителей со стороны ВСУ. В феврале 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а затем начала спецоперацию на Украине.

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о введении льгот для жителей Донбасса, которые участвовали в обороне региона с 2014 года. Об этом сообщил сам президент РФ на встрече с матерями мобилизованных. «Можно распространить систему льгот на жителей Донбасса, которые участвовали в защите региона, что называется, задним числом, начиная с 2014 года», — заявил Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер призвал поработать над этим вопросом и созданием системы соответствующего льготирования. В 2014 году в Донбассе начался вооруженный конфликт, в результате которого ДНР и ЛНР провозгласили о своей независимости от Украины. Конфликт сопровождался обстрелами мирных жителей со стороны ВСУ. В феврале 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а затем начала спецоперацию на Украине.