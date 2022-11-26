26 ноября 2022

«Политика»: Польша считает Россию врагом из-за событий XX века

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, триколор, флаг россии
Газета «Политика» раскрыла отношение поляков к РФ Фото:

Польша считает Россию врагом из-за событий XX века. Такое мнение высказал обозреватель Марко Лакич в совей статье для сербской газеты «Политика».

«Всем известно, что поляки, мягко говоря, недолюбливают русских. <…> Подобное отношение к России обусловлено историческими причинами и событиями многовековой давности. Однако происходившее в ХХ веке особенно прочно укоренило в сознании поляков мысль о том, что русские — исконный враг», — пишет газета «Политика».

После начала спецоперации на Украине, которую объявила Россия 24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал русофобию очевидностью. Кроме того, руководство страны предложило «отменить» российскую культуру и убрать ее из публичного пространства, передает «Лента.ru».

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Польша считает Россию врагом из-за событий XX века. Такое мнение высказал обозреватель Марко Лакич в совей статье для сербской газеты «Политика». «Всем известно, что поляки, мягко говоря, недолюбливают русских. <…> Подобное отношение к России обусловлено историческими причинами и событиями многовековой давности. Однако происходившее в ХХ веке особенно прочно укоренило в сознании поляков мысль о том, что русские — исконный враг», — пишет газета «Политика». После начала спецоперации на Украине, которую объявила Россия 24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал русофобию очевидностью. Кроме того, руководство страны предложило «отменить» российскую культуру и убрать ее из публичного пространства, передает «Лента.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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