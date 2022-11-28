«Новые люди» ставят отъем бизнеса на стоп

Госдума рассмотрит законопроект «Новых людей» о введении моратория на изъятие собственности у предпринимателей

28 ноября 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев включил тему защиты предпринимателей в партийную повестку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который запретит изъятие собственности у предпринимателей без обвинительного заключения суда о ее незаконном приобретении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе партии. Тему защиты предпринимателей от незаконных рейдерских захватов лидер «Новых людей» Алексей Нечаев включил в партийную повестку с самого начала работы новой фракции в Госдуме. Подготовкой же законопроекта занимались депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков (вице-спикер Госдумы) и Александр Демин (председатель комитета по малому и среднему предпринимательству). Соавторами стали депутаты из «Единой России», ЛДПР и КПРФ. «Массовый отъем земли и имущества у предпринимателей — проблема государственной важности. История с отъемом бизнеса на Кубани и в Ставрополье несет угрозу не только сельскому хозяйству и санаторно-курортной сфере, но и всему частному предпринимательству в стране, — написал сегодня Нечаев в своем telegram -канале . — Считаем законопроект одним из важнейших в этом созыве. Хорошо, что все фракции понимают проблему и готовы решать. Рассчитываем на его скорейшее принятие». Законопроект родился по итогам круглого стола, куда «Новые люди» пригласили более 60 представителей малого и среднего бизнеса, правозащитников, представителей министерств и ведомств, а также всех парламентских партий. Первым решением стало введение моратория на изъятие собственности без обвинительного решения суда. Поводом стал недавний скандал с захватом собственности у предпринимателей Ставрополья, которых потребовали вернуть государству более 30 санаториев. В ходе судебного разбирательства установили, что часть объектов была передана бизнесу с коррупционными нарушениями. Но эти нарушения были допущены не добросовестными предпринимателями, а чиновниками, принимавшими решения о передаче объектов. «Частным компаниям сейчас придется поднимать экономику страны. И нужно закрыть все лазейки для отъема бизнеса. Речь идет, ни много ни мало, о сохранении частного бизнеса в России. Давайте не будем слепо передавать все в управление государству, поскольку в нашей стране есть ответственный бизнес, который многие годы вкладывается не только в свое развитие, но и в развитие страны — и продолжает делать это сейчас», — рассказал URA.RU Александр Демин, депутат от «Новых людей» и председатель думского комитета по МСП. «Отстаньте от людей! Они заняты делом. Фермеры обеспечивают продовольственную безопасность, производят 70% чая в стране. Санатории бесплатно приглашают на реабилитацию участников СВО. Как можно обвинять их в нецелевом использовании земли и пытаться отжать объекты?», — высказывался ранее Алексей Нечаев. По мнению «Новых людей», чтобы закрыть лазейку для рейдеров и защитить порядочных предпринимателей, которые взялись развивать бизнес на государственных землях, нужно сделать многое. Но прежде всего — защитить тех, у кого отнимают бизнес прямо сейчас. «Ставим отъем бизнеса на стоп» — заявили сегодня в партии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который запретит изъятие собственности у предпринимателей без обвинительного заключения суда о ее незаконном приобретении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе партии. Тему защиты предпринимателей от незаконных рейдерских захватов лидер «Новых людей» Алексей Нечаев включил в партийную повестку с самого начала работы новой фракции в Госдуме. Подготовкой же законопроекта занимались депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков (вице-спикер Госдумы) и Александр Демин (председатель комитета по малому и среднему предпринимательству). Соавторами стали депутаты из «Единой России», ЛДПР и КПРФ. «Массовый отъем земли и имущества у предпринимателей — проблема государственной важности. История с отъемом бизнеса на Кубани и в Ставрополье несет угрозу не только сельскому хозяйству и санаторно-курортной сфере, но и всему частному предпринимательству в стране, — написал сегодня Нечаев в своем telegram-канале. — Считаем законопроект одним из важнейших в этом созыве. Хорошо, что все фракции понимают проблему и готовы решать. Рассчитываем на его скорейшее принятие». Законопроект родился по итогам круглого стола, куда «Новые люди» пригласили более 60 представителей малого и среднего бизнеса, правозащитников, представителей министерств и ведомств, а также всех парламентских партий. Первым решением стало введение моратория на изъятие собственности без обвинительного решения суда. Поводом стал недавний скандал с захватом собственности у предпринимателей Ставрополья, которых потребовали вернуть государству более 30 санаториев. В ходе судебного разбирательства установили, что часть объектов была передана бизнесу с коррупционными нарушениями. Но эти нарушения были допущены не добросовестными предпринимателями, а чиновниками, принимавшими решения о передаче объектов. «Частным компаниям сейчас придется поднимать экономику страны. И нужно закрыть все лазейки для отъема бизнеса. Речь идет, ни много ни мало, о сохранении частного бизнеса в России. Давайте не будем слепо передавать все в управление государству, поскольку в нашей стране есть ответственный бизнес, который многие годы вкладывается не только в свое развитие, но и в развитие страны — и продолжает делать это сейчас», — рассказал URA.RU Александр Демин, депутат от «Новых людей» и председатель думского комитета по МСП. «Отстаньте от людей! Они заняты делом. Фермеры обеспечивают продовольственную безопасность, производят 70% чая в стране. Санатории бесплатно приглашают на реабилитацию участников СВО. Как можно обвинять их в нецелевом использовании земли и пытаться отжать объекты?», — высказывался ранее Алексей Нечаев. По мнению «Новых людей», чтобы закрыть лазейку для рейдеров и защитить порядочных предпринимателей, которые взялись развивать бизнес на государственных землях, нужно сделать многое. Но прежде всего — защитить тех, у кого отнимают бизнес прямо сейчас. «Ставим отъем бизнеса на стоп» — заявили сегодня в партии.