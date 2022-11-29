Си Цзиньпин предложил Путину сплотиться еще сильнее

Китай имеет четкую готовность к налаживанию более тесного контакта, заявил Си ЦзиньпинФото: Официальный сайт Президента РФ
Китай готов стать еще ближе с Россией в энергетическом партнерстве, а также вместе поддерживать энергобезопасность в мире. Об этом заявил глава Китая Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам IV Китайско-Российского энергетического бизнес-форума.
«Китай готов работать с Россией, чтобы наладить более тесное энергетическое партнерство, а также способствовать развитию чистой и зеленой энергетики», — цитирует текст письма Центральное телевидение Китая. Помимо этого, со стороны КНР готовы продолжать совместно поддерживать энергетическую безопасность и стабильность цепочек поставок и производства в мире.
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Китай готов стать еще ближе с Россией в энергетическом партнерстве, а также вместе поддерживать энергобезопасность в мире. Об этом заявил глава Китая Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам IV Китайско-Российского энергетического бизнес-форума. «Китай готов работать с Россией, чтобы наладить более тесное энергетическое партнерство, а также способствовать развитию чистой и зеленой энергетики», — цитирует текст письма Центральное телевидение Китая. Помимо этого, со стороны КНР готовы продолжать совместно поддерживать энергетическую безопасность и стабильность цепочек поставок и производства в мире. Ранее в Китае предупредили Запад об потенциальных угрозах для него от союза Китая и России. Также российский вице-премьер Александр Новак поведал, что в Китае и России совместно работают над созданием системы расчетов, которая позволит не использовать систему SWIFT, передает RT. Помимо этого, китайские власти упростили процедуру выдачи некоторых виз россиянам, сообщает «Национальная служба новостей».