Си Цзиньпин предложил Путину сплотиться еще сильнее

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
Китай имеет четкую готовность к налаживанию более тесного контакта, заявил Си Цзиньпин Фото:

Китай готов стать еще ближе с Россией в энергетическом партнерстве, а также вместе поддерживать энергобезопасность в мире. Об этом заявил глава Китая Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам IV Китайско-Российского энергетического бизнес-форума.

«Китай готов работать с Россией, чтобы наладить более тесное энергетическое партнерство, а также способствовать развитию чистой и зеленой энергетики», — цитирует текст письма Центральное телевидение Китая. Помимо этого, со стороны КНР готовы продолжать совместно поддерживать энергетическую безопасность и стабильность цепочек поставок и производства в мире.

Ранее в Китае предупредили Запад об потенциальных угрозах для него от союза Китая и России. Также российский вице-премьер Александр Новак поведал, что в Китае и России совместно работают над созданием системы расчетов, которая позволит не использовать систему SWIFT, передает RT. Помимо этого, китайские власти упростили процедуру выдачи некоторых виз россиянам, сообщает «Национальная служба новостей».

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Китай готов стать еще ближе с Россией в энергетическом партнерстве, а также вместе поддерживать энергобезопасность в мире. Об этом заявил глава Китая Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам IV Китайско-Российского энергетического бизнес-форума. «Китай готов работать с Россией, чтобы наладить более тесное энергетическое партнерство, а также способствовать развитию чистой и зеленой энергетики», — цитирует текст письма Центральное телевидение Китая. Помимо этого, со стороны КНР готовы продолжать совместно поддерживать энергетическую безопасность и стабильность цепочек поставок и производства в мире. Ранее в Китае предупредили Запад об потенциальных угрозах для него от союза Китая и России. Также российский вице-премьер Александр Новак поведал, что в Китае и России совместно работают над созданием системы расчетов, которая позволит не использовать систему SWIFT, передает RT. Помимо этого, китайские власти упростили процедуру выдачи некоторых виз россиянам, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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