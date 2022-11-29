Си Цзиньпин предложил Путину сплотиться еще сильнее

29 ноября 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Китай имеет четкую готовность к налаживанию более тесного контакта, заявил Си Цзиньпин Фото: Официальный сайт Президента РФ Китай готов стать еще ближе с Россией в энергетическом партнерстве, а также вместе поддерживать энергобезопасность в мире. Об этом заявил глава Китая Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам IV Китайско-Российского энергетического бизнес-форума. «Китай готов работать с Россией, чтобы наладить более тесное энергетическое партнерство, а также способствовать развитию чистой и зеленой энергетики», — цитирует текст письма Центральное телевидение Китая . Помимо этого, со стороны КНР готовы продолжать совместно поддерживать энергетическую безопасность и стабильность цепочек поставок и производства в мире. Ранее в Китае предупредили Запад об потенциальных угрозах для него от союза Китая и России. Также российский вице-премьер Александр Новак поведал, что в Китае и России совместно работают над созданием системы расчетов, которая позволит не использовать систему SWIFT, передает RT. Помимо этого, китайские власти упростили процедуру выдачи некоторых виз россиянам, сообщает «Национальная служба новостей».

Китай готов стать еще ближе с Россией в энергетическом партнерстве, а также вместе поддерживать энергобезопасность в мире. Об этом заявил глава Китая Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам IV Китайско-Российского энергетического бизнес-форума. «Китай готов работать с Россией, чтобы наладить более тесное энергетическое партнерство, а также способствовать развитию чистой и зеленой энергетики», — цитирует текст письма Центральное телевидение Китая. Помимо этого, со стороны КНР готовы продолжать совместно поддерживать энергетическую безопасность и стабильность цепочек поставок и производства в мире. Ранее в Китае предупредили Запад об потенциальных угрозах для него от союза Китая и России. Также российский вице-премьер Александр Новак поведал, что в Китае и России совместно работают над созданием системы расчетов, которая позволит не использовать систему SWIFT, передает RT. Помимо этого, китайские власти упростили процедуру выдачи некоторых виз россиянам, сообщает «Национальная служба новостей».