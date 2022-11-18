18 ноября 2022

В Китае предупредили Запад о новой угрозе от союза Путина и Си Цзиньпина

SCMP: партнерство России и Китая создает опасность для Запада
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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, флаги россии и китая, стол переговоров, подписание соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве
Дипломатия между Россией и Китаем сможет оказать сильное влияние на страны Запада и ЕС, сообщает китайская газета Фото:

Союз президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина может создать опасность для стран Запада и повлиять на международную систему безопасности. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post.

«При успехе на Украине Россия может полностью перекроить архитектуру европейской безопасности и одновременно отвлечь внимание Запада от возвышения Китая в Индо-тихоокеанском регионе и Евразии. В этом случае Запад будет вынужден работать по двум фронтам: более дерзкий Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и новый европейский блок из России, Белоруссии. С точки зрения США и Европы такой сценарий — хуже некуда», — сообщила газета.

Также авторы материала отметили, что распространение ядерного оружия между Россией и Китаем сможет оказать существенное влияние на интересы ЕС и США. Двустороннее сотрудничество стран является существенной проблемой для западной политики.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Также РФ и Китай договорились оплачивать энергоресурсы национальными валютами, сообщает телеканал 360.

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Союз президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина может создать опасность для стран Запада и повлиять на международную систему безопасности. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post. «При успехе на Украине Россия может полностью перекроить архитектуру европейской безопасности и одновременно отвлечь внимание Запада от возвышения Китая в Индо-тихоокеанском регионе и Евразии. В этом случае Запад будет вынужден работать по двум фронтам: более дерзкий Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и новый европейский блок из России, Белоруссии. С точки зрения США и Европы такой сценарий — хуже некуда», — сообщила газета. Также авторы материала отметили, что распространение ядерного оружия между Россией и Китаем сможет оказать существенное влияние на интересы ЕС и США. Двустороннее сотрудничество стран является существенной проблемой для западной политики. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Также РФ и Китай договорились оплачивать энергоресурсы национальными валютами, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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