В Китае предупредили Запад о новой угрозе от союза Путина и Си Цзиньпина

SCMP: партнерство России и Китая создает опасность для Запада

19 ноября 2022 в 08:12 Размер текста - 17 +

Дипломатия между Россией и Китаем сможет оказать сильное влияние на страны Запада и ЕС, сообщает китайская газета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Союз президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина может создать опасность для стран Запада и повлиять на международную систему безопасности. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post. «При успехе на Украине Россия может полностью перекроить архитектуру европейской безопасности и одновременно отвлечь внимание Запада от возвышения Китая в Индо-тихоокеанском регионе и Евразии. В этом случае Запад будет вынужден работать по двум фронтам: более дерзкий Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и новый европейский блок из России, Белоруссии. С точки зрения США и Европы такой сценарий — хуже некуда», — сообщила газета. Также авторы материала отметили, что распространение ядерного оружия между Россией и Китаем сможет оказать существенное влияние на интересы ЕС и США. Двустороннее сотрудничество стран является существенной проблемой для западной политики. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Также РФ и Китай договорились оплачивать энергоресурсы национальными валютами, сообщает телеканал 360.

Союз президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина может создать опасность для стран Запада и повлиять на международную систему безопасности. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post. «При успехе на Украине Россия может полностью перекроить архитектуру европейской безопасности и одновременно отвлечь внимание Запада от возвышения Китая в Индо-тихоокеанском регионе и Евразии. В этом случае Запад будет вынужден работать по двум фронтам: более дерзкий Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и новый европейский блок из России, Белоруссии. С точки зрения США и Европы такой сценарий — хуже некуда», — сообщила газета. Также авторы материала отметили, что распространение ядерного оружия между Россией и Китаем сможет оказать существенное влияние на интересы ЕС и США. Двустороннее сотрудничество стран является существенной проблемой для западной политики. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Также РФ и Китай договорились оплачивать энергоресурсы национальными валютами, сообщает телеканал 360.