Столтенберг предложил абсурдный способ прийти к миру на Украине

Столтенберг: путь к миру на Украине лежит через поставки оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
НАТО поддерживает Украину в их конфликте с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для достижения мира на Украине необходимо постоянно поставлять новое вооружение для ВСУ. С таким предложением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия Киеву», — считает Столтенберг. Своим мнением он поделился на встрече глав МИД стран НАТО. Трансляция велась на сайте альянса.

НАТО и другие страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают финансовую помощь. Ранее Столтенберг заявил о необходимости отправить Киеву ПВО. СМИ сообщали, что у стран НАТО заканчиваются ресурсы для помощи Украине.

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Для достижения мира на Украине необходимо постоянно поставлять новое вооружение для ВСУ. С таким предложением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. «НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия Киеву», — считает Столтенберг. Своим мнением он поделился на встрече глав МИД стран НАТО. Трансляция велась на сайте альянса. НАТО и другие страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают финансовую помощь. Ранее Столтенберг заявил о необходимости отправить Киеву ПВО. СМИ сообщали, что у стран НАТО заканчиваются ресурсы для помощи Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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