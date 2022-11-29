Столтенберг предложил абсурдный способ прийти к миру на Украине

Для достижения мира на Украине необходимо постоянно поставлять новое вооружение для ВСУ. С таким предложением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия Киеву», — считает Столтенберг. Своим мнением он поделился на встрече глав МИД стран НАТО. Трансляция велась на сайте альянса.
НАТО и другие страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают финансовую помощь. Ранее Столтенберг заявил о необходимости отправить Киеву ПВО. СМИ сообщали, что у стран НАТО заканчиваются ресурсы для помощи Украине.
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Для достижения мира на Украине необходимо постоянно поставлять новое вооружение для ВСУ. С таким предложением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. «НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия Киеву», — считает Столтенберг. Своим мнением он поделился на встрече глав МИД стран НАТО. Трансляция велась на сайте альянса. НАТО и другие страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают финансовую помощь. Ранее Столтенберг заявил о необходимости отправить Киеву ПВО. СМИ сообщали, что у стран НАТО заканчиваются ресурсы для помощи Украине.