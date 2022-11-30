Один человек ранен, сообщает ReutersФото: Официальный сайт президента Украины
В посольстве Украины в городе Мадрид произошел взрыв. Об этом сообщает международное агентство новостей.
«В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Один человек ранен», — сообщает Reuters. По данным EL BOLETIN, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство.
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В посольстве Украины в городе Мадрид произошел взрыв. Об этом сообщает международное агентство новостей. «В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Один человек ранен», — сообщает Reuters. По данным EL BOLETIN, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство.