В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Один человек ранен, сообщает Reuters Фото:

В посольстве Украины в городе Мадрид произошел взрыв. Об этом сообщает международное агентство новостей.

«В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Один человек ранен», — сообщает Reuters. По данным EL BOLETIN, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство.

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В посольстве Украины в городе Мадрид произошел взрыв. Об этом сообщает международное агентство новостей. «В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Один человек ранен», — сообщает Reuters. По данным EL BOLETIN, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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