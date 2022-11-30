Больницы Тюменской области переполнены из-за роста заболеваемости ОРВИ

01 декабря 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

В Тюменской области начался рост заболеваемости ОРВИ Фото: Николай Бастриков © URA.RU На фоне роста заболеваемости ОРВИ в поликлиниках Тюменской области начали возникать большие очереди. Об этом URA.RU сообщили жители Тюмени и Ишима. «Для того, чтобы попасть на прием в фильтр тюменской поликлиники №8, приходится ждать не меньше часа. Пациентов с признаками простуды очень много», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. В областной больнице №4 Ишима сложилась аналогичная обстановка. «Начиная с прошлой недели количество пациентов с признаками ОРВИ кратно увеличилось. Попасть на прием можно, но только после того, как какое-то время проведешь в очереди. Очереди большие», — пояснила жительница Ишима в разговоре с агентством. В региональном управлении департаменте здравоохранения Тюменской области URA.RU сообщили о том, что за прошедшую неделю в Тюменской области выявлено более 18 тыс. новых случаев заболеваемости ОРВИ. «За 47 неделю в Тюменской области сохраняется тенденция к росту заболеваемости ОРВИ. Зарегистрировано 18 859 новых случаев ОРВИ (1,2% от населения области). За последние сутки выявлено 4 208 случаев с симптомами ОРВИ, выписано с выздоровлением 3 144 человека», — пояснили там агентству.

На фоне роста заболеваемости ОРВИ в поликлиниках Тюменской области начали возникать большие очереди. Об этом URA.RU сообщили жители Тюмени и Ишима. «Для того, чтобы попасть на прием в фильтр тюменской поликлиники №8, приходится ждать не меньше часа. Пациентов с признаками простуды очень много», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. В областной больнице №4 Ишима сложилась аналогичная обстановка. «Начиная с прошлой недели количество пациентов с признаками ОРВИ кратно увеличилось. Попасть на прием можно, но только после того, как какое-то время проведешь в очереди. Очереди большие», — пояснила жительница Ишима в разговоре с агентством. В региональном управлении департаменте здравоохранения Тюменской области URA.RU сообщили о том, что за прошедшую неделю в Тюменской области выявлено более 18 тыс. новых случаев заболеваемости ОРВИ. «За 47 неделю в Тюменской области сохраняется тенденция к росту заболеваемости ОРВИ. Зарегистрировано 18 859 новых случаев ОРВИ (1,2% от населения области). За последние сутки выявлено 4 208 случаев с симптомами ОРВИ, выписано с выздоровлением 3 144 человека», — пояснили там агентству.