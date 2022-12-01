В Кремле обвинили НАТО в разжигании войны

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
НАТО заставляет Киев воевать до последнего украинца, заявил Песков Фото:

НАТО заставляет Киев воевать до последнего украинца, тем самым усложняя ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Альянс (НАТО) по-прежнему навязывает войну украинскому режиму. Он заставляет страну воевать до последнего украинца и накачивает вооружением. Тем самым продлевая войну и усложняя ситуацию для того самого украинского режима», — заявил Песков.

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НАТО заставляет Киев воевать до последнего украинца, тем самым усложняя ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Альянс (НАТО) по-прежнему навязывает войну украинскому режиму. Он заставляет страну воевать до последнего украинца и накачивает вооружением. Тем самым продлевая войну и усложняя ситуацию для того самого украинского режима», — заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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