В Кремле обвинили НАТО в разжигании войны

01 декабря 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

НАТО заставляет Киев воевать до последнего украинца, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU НАТО заставляет Киев воевать до последнего украинца, тем самым усложняя ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Альянс (НАТО) по-прежнему навязывает войну украинскому режиму. Он заставляет страну воевать до последнего украинца и накачивает вооружением. Тем самым продлевая войну и усложняя ситуацию для того самого украинского режима», — заявил Песков.

НАТО заставляет Киев воевать до последнего украинца, тем самым усложняя ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Альянс (НАТО) по-прежнему навязывает войну украинскому режиму. Он заставляет страну воевать до последнего украинца и накачивает вооружением. Тем самым продлевая войну и усложняя ситуацию для того самого украинского режима», — заявил Песков.