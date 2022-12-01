Российские военные уничтожили 40 украинских военных при освобождении Андреевки

Армия РФ освободила Андреевку, уничтожив два танка и пять боевых машин, сообщает Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России освободила населенный пункт Андреевка на донецком направлении. В ходе освобождения были уничтожены более 40 украинских военных. Об этом заявило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«На донецком направлении полностью освобожден населенный пукт Андреевка. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин», — сообщило Минобороны в своем