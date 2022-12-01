Российские военные уничтожили 40 украинских военных при освобождении Андреевки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво
Армия РФ освободила Андреевку, уничтожив два танка и пять боевых машин, сообщает Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России освободила населенный пункт Андреевка на донецком направлении. В ходе освобождения были уничтожены более 40 украинских военных. Об этом заявило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«На донецком направлении полностью освобожден населенный пукт Андреевка. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия России освободила населенный пункт Андреевка на донецком направлении. В ходе освобождения были уничтожены более 40 украинских военных. Об этом заявило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке. «На донецком направлении полностью освобожден населенный пукт Андреевка. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...