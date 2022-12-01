Российские военные уничтожили 40 украинских военных при освобождении Андреевки

Армия РФ освободила Андреевку, уничтожив два танка и пять боевых машин, сообщает Минобороны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия России освободила населенный пункт Андреевка на донецком направлении. В ходе освобождения были уничтожены более 40 украинских военных. Об этом заявило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.