Reuters: министерский комитет ОПЕК+ рекомендует сохранить квоты на добычу нефти

Комитет ОПЕК+ сохранил квоты на добычу нефти

04 декабря 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

ОПЕК+ планируют оставить свои целевые показатели по добыче нефти на прежнем уровне Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны ОПЕК+ согласовали целевые показатели по добыче нефти после ограничения цен на российскую нефть в размере двух миллионов баррелей в сутки. То есть, сохранены квоты на добычу нефти. Это одна из тем, которую министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсуждает во время заседания 4 декабря. «Мы сохраним производство как есть», — сказал один из источников в воскресенье. На него ссылается Reuters . Само заседание проходит в режиме в формате видеоконференции. Мониторинговый комитет анализирует ситуацию на нефтяном рынке и дает рекомендации. В ходе заседания заключение утверждает весь альянс. В настоящий момент участники заседания мониторингового комитета отмечают неопределенность по прогнозам экономики в мире, в том числе и касаемо перспектив снижения спроса на нефть. Обновлено в 17:47. Внесены изменения в лид. Источник РИА Новости сообщил, что ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки. Следующее заседание состоится 4 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что решение стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть грозит последствиями. Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич уточнил, что появится картель потребителей, который будет диктовать условия экспортерами нефти. Снижение цен на нефть — это часть санкционных ограничений, которые страны Запада ввели против РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны ОПЕК+ согласовали целевые показатели по добыче нефти после ограничения цен на российскую нефть в размере двух миллионов баррелей в сутки. То есть, сохранены квоты на добычу нефти. Это одна из тем, которую министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсуждает во время заседания 4 декабря. «Мы сохраним производство как есть», — сказал один из источников в воскресенье. На него ссылается Reuters. Само заседание проходит в режиме в формате видеоконференции. Мониторинговый комитет анализирует ситуацию на нефтяном рынке и дает рекомендации. В ходе заседания заключение утверждает весь альянс. В настоящий момент участники заседания мониторингового комитета отмечают неопределенность по прогнозам экономики в мире, в том числе и касаемо перспектив снижения спроса на нефть. Обновлено в 17:47. Внесены изменения в лид. Источник РИА Новости сообщил, что ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки. Следующее заседание состоится 4 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что решение стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть грозит последствиями. Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич уточнил, что появится картель потребителей, который будет диктовать условия экспортерами нефти. Снижение цен на нефть — это часть санкционных ограничений, которые страны Запада ввели против РФ.