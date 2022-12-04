Reuters: министерский комитет ОПЕК+ рекомендует сохранить квоты на добычу нефти

Комитет ОПЕК+ сохранил квоты на добычу нефти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефть, романовское месторождение
ОПЕК+ планируют оставить свои целевые показатели по добыче нефти на прежнем уровне Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны ОПЕК+ согласовали целевые показатели по добыче нефти после ограничения цен на российскую нефть в размере двух миллионов баррелей в сутки. То есть, сохранены квоты на добычу нефти. Это одна из тем, которую министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсуждает во время заседания 4 декабря.

«Мы сохраним производство как есть», — сказал один из источников в воскресенье. На него ссылается Reuters. Само заседание проходит в режиме в формате видеоконференции. Мониторинговый комитет анализирует ситуацию на нефтяном рынке и дает рекомендации. В ходе заседания заключение утверждает весь альянс. В настоящий момент участники заседания мониторингового комитета отмечают неопределенность по прогнозам экономики в мире, в том числе и касаемо перспектив снижения спроса на нефть.

Обновлено в 17:47. Внесены изменения в лид. Источник РИА Новости сообщил, что ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки. Следующее заседание состоится 4 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что решение стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть грозит последствиями. Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич уточнил, что появится картель потребителей, который будет диктовать условия экспортерами нефти. Снижение цен на нефть — это часть санкционных ограничений, которые страны Запада ввели против РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Страны ОПЕК+ согласовали целевые показатели по добыче нефти после ограничения цен на российскую нефть в размере двух миллионов баррелей в сутки. То есть, сохранены квоты на добычу нефти. Это одна из тем, которую министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсуждает во время заседания 4 декабря. «Мы сохраним производство как есть», — сказал один из источников в воскресенье. На него ссылается Reuters. Само заседание проходит в режиме в формате видеоконференции. Мониторинговый комитет анализирует ситуацию на нефтяном рынке и дает рекомендации. В ходе заседания заключение утверждает весь альянс. В настоящий момент участники заседания мониторингового комитета отмечают неопределенность по прогнозам экономики в мире, в том числе и касаемо перспектив снижения спроса на нефть. Обновлено в 17:47. Внесены изменения в лид. Источник РИА Новости сообщил, что ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки. Следующее заседание состоится 4 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что решение стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть грозит последствиями. Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич уточнил, что появится картель потребителей, который будет диктовать условия экспортерами нефти. Снижение цен на нефть — это часть санкционных ограничений, которые страны Запада ввели против РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...