Депутат Госдумы Станкевич назвал опасное последствие решения G7 о потолке цен на нефть из РФ

Депутат Госдумы Станкевич: G7 хотят создать картель потребителей нефти

03 декабря 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Страны G7 договорились о потолке цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть грозит созданием картеля потребителей, который будет диктовать условия основным экспортерами нефти. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Ранее государства G7 выпустили заявление, согласно которому они достигли консенсуса по установлению предельной цены на закупку российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. К «Большой семерке» присоединилась Австралия. Также в G7 полагают, что представителям других государств следует придерживаться такой же политики. «Это абсолютно не рыночная мера. Я полагаю, что конечной целью откровенно враждебных действий является попытка стран G7, Австралии, Европейского союза пересмотреть базовые подходы, на которых сегодня функционирует энергетический рынок, тем самым сформировать, так называемый, картель потребителей, который смог бы диктовать свои условия не только России, но и странам, которые являются основными экспортерами нефти, прежде всего, входящие в организацию ОПЕК», — сказал Юрий Станкевич. При этом, как отметил парламентарий, добыча нефти в России все еще будет рентабельным бизнесом. «Мы знаем, что эксперты, в том числе западные, оценивают предельные издержки добычи российской нефти в 40 долларов за баррель. Тем самым видим, что, исходя из принятого решения получение прибыли компаниями, этот ценовой потолок позволяет обеспечивать рентабельность», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть грозит созданием картеля потребителей, который будет диктовать условия основным экспортерами нефти. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Ранее государства G7 выпустили заявление, согласно которому они достигли консенсуса по установлению предельной цены на закупку российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. К «Большой семерке» присоединилась Австралия. Также в G7 полагают, что представителям других государств следует придерживаться такой же политики. «Это абсолютно не рыночная мера. Я полагаю, что конечной целью откровенно враждебных действий является попытка стран G7, Австралии, Европейского союза пересмотреть базовые подходы, на которых сегодня функционирует энергетический рынок, тем самым сформировать, так называемый, картель потребителей, который смог бы диктовать свои условия не только России, но и странам, которые являются основными экспортерами нефти, прежде всего, входящие в организацию ОПЕК», — сказал Юрий Станкевич. При этом, как отметил парламентарий, добыча нефти в России все еще будет рентабельным бизнесом. «Мы знаем, что эксперты, в том числе западные, оценивают предельные издержки добычи российской нефти в 40 долларов за баррель. Тем самым видим, что, исходя из принятого решения получение прибыли компаниями, этот ценовой потолок позволяет обеспечивать рентабельность», — заключил собеседник агентства.