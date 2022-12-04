04 декабря 2022

Наталья Комарова озвучила количество без вести пропавших после ЧП в Нижневартовске

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова сообщила, что на данный момент разыскиваются 7 человек Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время экстренного совещания на месте взрыва в Нижневартовске сообщила, что без вести пропавшими числится семь человек. Слова главы Югры передает корреспондент URA.RU

«Если я правильно поняла, семь человек без вести пропавшие. Из них четверо детей. Это информация на этот час», — сообщила глава региона. Наталья Комарова также уточнила, что одна погибшая женщина найдена и опознана.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место ЧП. Во время совещания оперштаба она дала первые поручения. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время экстренного совещания на месте взрыва в Нижневартовске сообщила, что без вести пропавшими числится семь человек. Слова главы Югры передает корреспондент URA.RU «Если я правильно поняла, семь человек без вести пропавшие. Из них четверо детей. Это информация на этот час», — сообщила глава региона. Наталья Комарова также уточнила, что одна погибшая женщина найдена и опознана. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место ЧП. Во время совещания оперштаба она дала первые поручения. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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