Наталья Комарова озвучила количество без вести пропавших после ЧП в Нижневартовске

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время экстренного совещания на месте взрыва в Нижневартовске сообщила, что без вести пропавшими числится семь человек. Слова главы Югры передает корреспондент URA.RU
«Если я правильно поняла, семь человек без вести пропавшие. Из них четверо детей. Это информация на этот час», — сообщила глава региона. Наталья Комарова также уточнила, что одна погибшая женщина найдена и опознана.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место ЧП. Во время совещания оперштаба она дала первые поручения. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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