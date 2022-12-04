Комарова поручила провести в регионе проверку всех, кто работает с газовым оборудованием

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время экстренного совещания на месте взрыва в Нижневартовске поручила провести в регионе проверку всех, кто работает с газовым оборудованием. Слова главы региона передает корреспондент URA.RU.
«Тех кто продает баллоны, имеет на это право или нет. В каком состоянии это оборудование продается. И тех кто занимается заправкой. Просто возьмите и проверьте. Причем не только в Нижневартовске, но и во всем регионе» — сказала глава Югры.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома. Во время экстренного совещания оперштаба она дала первые поручения и сообщила количество без вести пропавших. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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