04 декабря 2022

Комарова поручила провести в регионе проверку всех, кто работает с газовым оборудованием

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Комарова сообщила, что проверка необходима не только в Нижневартовске, а во всем регионе Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время экстренного совещания на месте взрыва в Нижневартовске поручила провести в регионе проверку всех, кто работает с газовым оборудованием. Слова главы региона передает корреспондент URA.RU.

«Тех кто продает баллоны, имеет на это право или нет. В каком состоянии это оборудование продается. И тех кто занимается заправкой. Просто возьмите и проверьте. Причем не только в Нижневартовске, но и во всем регионе» — сказала глава Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома. Во время экстренного совещания оперштаба она дала первые поручения и сообщила количество без вести пропавших. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время экстренного совещания на месте взрыва в Нижневартовске поручила провести в регионе проверку всех, кто работает с газовым оборудованием. Слова главы региона передает корреспондент URA.RU. «Тех кто продает баллоны, имеет на это право или нет. В каком состоянии это оборудование продается. И тех кто занимается заправкой. Просто возьмите и проверьте. Причем не только в Нижневартовске, но и во всем регионе» — сказала глава Югры. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома. Во время экстренного совещания оперштаба она дала первые поручения и сообщила количество без вести пропавших. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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